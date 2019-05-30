طاقم تحكيم يونانى لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

الزمالك والانتاج الحربى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربى، والتي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، وهو طاقم تحكيم يونانى الجنسية، يتكون من سيدروبولس أناستاسيوس حكما للمباراة ويعاونه كل من كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 66 نقطة، جمعهم من 29 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 6 وخسر في 3، وسجل أبناء القلعة البيضاء 58 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وخلف الأهلي صاحب المركز