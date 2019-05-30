رياضة

طاقم تحكيم يونانى لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
الزمالك والانتاج الحربى
الزمالك والانتاج الحربى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربى، والتي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، وهو طاقم تحكيم يونانى الجنسية، يتكون من سيدروبولس أناستاسيوس حكما للمباراة ويعاونه كل من كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا.
ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 66 نقطة، جمعهم من 29 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 6 وخسر في 3، وسجل أبناء القلعة البيضاء 58 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وخلف الأهلي صاحب المركز
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الاتحاد السكندري يشارك في البطولة العربية

تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي خطابًا رسميًا من الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، يتضمن مشاركة الفريق للموسم الثاني على التوالي في البطولة العربية الموسم المقبل، حيث شارك الاتحاد في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وقدم الفريق مستوى أكثر من رائع بوصوله لدور الثمانية من البطولة، حيث استطاع الاتحاد تحقيق مفاجأة قوية في البطولة العربية بعدما نجح في إقصاء الترجي التونسي والزمالك، قبل أن ينتهي مشوار الفريق السكندري أمام الهلال السعودي، بعدما خسر خارج ملعبه 3 – 0، وتعادل سلبيًا أمام الزعيم في مباراة الإياب.
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كلوب عن نهائي الشامبيونزليج:ليفربول يستحق بطولة كبرى

تحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن سعادته بالتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة الإسبانى وتحقيق ريمونتادا كبيرة فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب أنفيلد بعد الهزيمة فى لقاء الذهاب، وعن اللقاء المرتقب أمام نظيره فريق توتنهام في نهائي البطولة، قال كلوب فى حوار صحفى عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بما تحقق ولا أعلم كيف حدث، ولكن الأمور تسير على ما يرام، وكانت ليلة استثنائية أمام البارسا، وبفضل الجمهور الذى حضر فى الملعب أيضا".
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23 لاعبًا في قائمة المنتخب الجزائري لأمم إفريقيا

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جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادا للقاء الإنتاج

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
جروس

جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي

يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.
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وكيل جروس يكشف موقفه من الاستمرار في الزمالك

أوضح محمد حبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأخير سيقود الفريق الأبيض في مباراتيه المقبلتين بالدوري المصري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس، القادم ثم الجونة أو حرس الحدود المحدد لها 3 يونيو المقبل. وأكد حبشي، خلال مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، عبر قناة «تايم سبورتس»، أن جروس سيقوم بعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع مسؤولي النادي الأبيض، للتفاوض حول إمكانية تمديد تعاقده مع الفريق لمدة جديدة.
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تعرف على طاقم تحكيم الزمالك ووادي دجلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره وادي دجلة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث يتكون طاقم التحكيم الكرواتي الجنسية من توهمير بيين، حكما للساحة، ويعاونه كل من جوران بارتاكي وكورنو ساريتش، ودويا ستروكان حكمًا رابعًا.
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