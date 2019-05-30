وزير التجارة والسفير البريطاني في زيارة فودافون مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

فريق فودافون مع وزير التجارة البريطاني

قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز ونخبة من أعضاء السفارة البريطانية في مصر، بزيارة مقر شركة فودافون في القرية الذكية؛ حيث التقيا مع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكساندر فرومان وأيمن عصام مدير الشؤون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، واستعرض فرومان أعمال فودافون مصر واستثماراتها في السوق المصري واختتموا زيارتهم بجولة في مركز خدمة العملاء فودافون ومختبر الابتكار في فودافون مصر، وأعربوا عن سعادتهم بمنظومة العمل داخل مصر والكوادر داخلها.

كان أليكس فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، قد أشار إلى أن مستقبل المحمول في مصر متجه إلى خدمات نقل البيانات في ظل التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الجيل الرابع، وأن شركته قامت بتحديث 6 آلاف برج من شبكتها لتدعم الجيل الرابع، وذلك من أصل 8 آلاف برج تعمل عليها الشبكه، لافتًا إلى أن الشركة