سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير التجارة والسفير البريطاني في زيارة فودافون مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
فريق فودافون مع وزير التجارة البريطاني
فريق فودافون مع وزير التجارة البريطاني
قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز ونخبة من أعضاء السفارة البريطانية في مصر، بزيارة مقر شركة فودافون في القرية الذكية؛ حيث التقيا مع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكساندر فرومان وأيمن عصام مدير الشؤون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، واستعرض فرومان أعمال فودافون مصر واستثماراتها في السوق المصري واختتموا زيارتهم بجولة في مركز خدمة العملاء فودافون ومختبر الابتكار في فودافون مصر، وأعربوا عن سعادتهم بمنظومة العمل داخل مصر والكوادر داخلها.
كان أليكس فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، قد أشار إلى أن مستقبل المحمول في مصر متجه إلى خدمات نقل البيانات في ظل التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الجيل الرابع، وأن شركته قامت بتحديث 6 آلاف برج من شبكتها لتدعم الجيل الرابع، وذلك من أصل 8 آلاف برج تعمل عليها الشبكه، لافتًا إلى أن الشركة
اقرأ المزيد
سوق-السمك-الاسماك

التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
حادث-بشارع-سوريا-المهندسين-تصوير-دعاء-السيد (6)

رفع تعويضات الحوادث.. أبرز تعديلات قانون سوق التأمين

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، امتدت على مدى خمسة أشهر للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. ومن المقرر أن ينتهي مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.
مراكز-البيانات

مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.
اسعار-الذهب-دهب (6)

20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org