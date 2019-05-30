مصرع أمين شرطة وإصابة رقيب في سقوط سيارة بالمريوطية

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

اسعاف _ أرشيفية

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر رقيب، إثر سقوط سيارة شرطة فى ترعة المريوطية، بالقرب من منطقة سقارة دائرة مركز شرطة البدرشين، حال استقلالها لتأمين أحد الأفواج السياحية. تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية ووجود متوف ومصاب، ودلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين إلى أنه في أثناء عودة دورية أمنية لتأمين المنطقة الأثرية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة.

أسفر الحادث عن مصرع «ع.ر.م» أمين شرطة وإصابة «ح.س.م» رقيب شرطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وفي ذات السياق شهد طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، حالة من الشلل المرور إثر