جريمة

مصرع أمين شرطة وإصابة رقيب في سقوط سيارة بالمريوطية

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
اسعاف _ أرشيفية
اسعاف _ أرشيفية
لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر رقيب، إثر سقوط سيارة شرطة فى ترعة المريوطية، بالقرب من منطقة سقارة دائرة مركز شرطة البدرشين، حال استقلالها لتأمين أحد الأفواج السياحية. تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية ووجود متوف ومصاب، ودلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين إلى أنه في أثناء عودة دورية أمنية لتأمين المنطقة الأثرية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة.
أسفر الحادث عن مصرع «ع.ر.م» أمين شرطة وإصابة «ح.س.م» رقيب شرطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وفي ذات السياق شهد طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، حالة من الشلل المرور إثر
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كلية اداب جامعة المنصورة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
وزيرة خارجية النمسا

لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

قرر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريغيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا. وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوي، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام". من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".
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أطول «مائدة» في تاريخ مصر تنتظر الصائمين (صور)

بدأت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي ستكون هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، حيث تم صف طاولات المائدة على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المنطقة القريبة من المعهد التكنولوجي للهندسة، قرب سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، وسط مشاركة متنوعة لعدد من الأهالي في عملية التنظيم.
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بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
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«جثة على السحور».. «قمر» تذبح زوجها بمساعدة عشيقها

«بلطجية اقتحموا الشقة وقتلوا جوزي».. بتلك الكلمات وقفت «قمر» الزوجة العشرينية، أمام باب شقتها تستغيث بالجيران لنجدة زوجها، الذي فارق الحياة على الفور، وعلى الرغم من «تمثيلها» الجيد وروايتها المُحكمة عن قتل زوجها، فإن كذبها انكشف سريعا واتضح أنها اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها، بعدما سئمت الحياة معه. «التحرير» انتقلت إلى شارع الزيتون بمنطقة الهرم للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث البشع الذي فجع الأهالي، والتقت عددا من جيران المجني عليه، الذين أجمعوا على أن الضحية كان "في حاله".
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

في إحدى الليالي جلس "أحمد" الطالب داخل غرفته، بعد أن نحى كتبه جانبا يفكر في طريقة تمكنه من الحصول على أموال ينفقها على متطلباته الشخصية، ولأنه "مستجد" في عالم السرقة وليس على دراية بدهاليز اللصوص قرر أن يستعين بحرامي لديه سجل حافل في عالم السرقة على أن يقوم هو برسم الخطة في حين يتولى اللص التنفيذ. لم يدم تفكير الطالب كثيرا حتى استقر على سرقة شقة خالته، وقرر أن يبدأ بها أولى خطواته نحو سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من الشقق السكنية، وسرعان ما وجد "أدهم" صاحب الـ18 عاما ليتفق معه على خطة سرقة "خالته".
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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