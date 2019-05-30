السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

إطفاء حريق _ أرشيفية

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.

في ذات السياق تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل