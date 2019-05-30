جريمة

السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
إطفاء حريق _ أرشيفية
إطفاء حريق _ أرشيفية
اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
في ذات السياق تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل
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جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
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قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

في ضربة جديدة نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط محاولة راكب لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، وتحديدا الصالة رقم 3، واشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري ويحمل جواز سفر أمريكيا عند مروره بالخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام غريبة.
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حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
حريق

الحماية المدنية تحاصر النيران بمصنع ملابس في 15 مايو

حاصرت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا، شب مساء الأحد، داخل مصنع ملابس، بمدينة 15 مايو، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بشرية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمصنع ملابس، بمجاورة 27 بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وانتقل اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، لموقع الحادث، وجارٍ عمل المعاينة لكشف ملابسات الحريق.
حريق مركب - أرشيفية

حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة، مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل، وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات.. كان حريق هائل قد شب داخل باخرتين أثناء تواجدهما لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان، وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرتين سياحيتين بورش ركن فاروق للصيانة، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
اطفاء-حريق

اشتعال النيران في مكتب وكيل نيابة بمحكمة «تاج الدول»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محكمة "تاج الدول" فى منطقة إمبابة دون إصابات، إذ تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المحكمة، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي، وتبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بمكتب وكيل نيابة الوراق، وتم فرض كردون أمنى والسيطرة على النيران المشتعلة وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المكاتب المجاورة.
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