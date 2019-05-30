جريمة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
وأوضحت الطالبة ماجدة ي تصريحات لـ"التحرير"، أن الجامعة لم تستدعيها أو تخطرها حتى الآن بموعد فتح التحقيق في الواقعة، منذ تقدمها بالشكوى للكلية، مضيفة: "المحامي أكد لنا أن الدكتور سيدخل مجلس تأديبي جزاءً له".وأكدت ماجدة، أنها لن تتنازل عن حقها، متذكرة ما حدث لها "مش هنسى أبدا وأنا بقوله مش مسمحاك، فيرد
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قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

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قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

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السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

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إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

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أتوبيس يدهس تلميذين أمام مدرسة بالمنيا..ومصرع أحدهما

لقي تلميذ بالصف الثاني الابتدائي مصرعه وأصيب زميله بإصابات بالغة؛ بعد أن صدمهما أتوبيس أمام مدرستهما محمد فريد الابتدائية جنوب مدينة المنيا، اليوم السبت، في أثناء خروجهما من المدرسة عقب انتهاء امتحانات نهاية العام. تلقي اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول كل من محمد صالح التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة محمد فريد بمدينة المنيا جثة هامدة، وزميله حازم مصطفى مصاب بإصابات بالغة لمستشفى المنيا الجامعي.
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