الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

جامعة المنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.

وأوضحت الطالبة ماجدة ي تصريحات لـ"التحرير"، أن الجامعة لم تستدعيها أو تخطرها حتى الآن بموعد فتح التحقيق في الواقعة، منذ تقدمها بالشكوى للكلية، مضيفة: "المحامي أكد لنا أن الدكتور سيدخل مجلس تأديبي جزاءً له".وأكدت ماجدة، أنها لن تتنازل عن حقها، متذكرة ما حدث لها "مش هنسى أبدا وأنا بقوله مش مسمحاك، فيرد