جريمة

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
سكين
سكين
تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
وتحفظ فريق من المباحث على كاميرات المراقبة القريبة من المكان، تمهيدا لتفريغها لتحديد هوية الجناة، وكشف ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لأقوال شهود العيان حول المجني عليه وصداقاته وآخر من زاره قبيل وقوع الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة
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جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
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السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

في ضربة جديدة نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط محاولة راكب لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، وتحديدا الصالة رقم 3، واشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري ويحمل جواز سفر أمريكيا عند مروره بالخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام غريبة.
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جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
جثة

«ميت تحت الكوبري».. العثور على جثة عجوز بالعجوزة

عثرت قوات الشرطة، اليوم السبت، على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السادس من عمره أسفل كوبرى 15 مايو بنطاق قسم شرطة العجوزة، وتبين من التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية إذ لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، البداية كانت بتلقي الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة مسن أسفل كوبري 15 مايو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد عادل وأحمد فاروق معاوني مباحث القسم، لمحل البلاغ.
جثة

وفاة سيدة بعد إصابتها في مشاجرة دامية بالبساتين

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره.
جثه-في-ارض-زراعيه

«علاقة آثمة وقميص نوم».. ليلة خطف وقتل «الدمس»

«محمد محمد بيومي»، رجل أربعيني، شهرته بين أقرانه وجيرانه «أحمد الدمس»، متزوج ولديه طفلان، خرج من السجن منذ 6 أشهر، عقب قضائه 5 سنوات حبيسا خلف القضبان، بسبب قتله سائقا في مشاجرة على الـ«الكارتة» بمنطقة حدائق القبة.. عقب خروجه من السجن قرر أن يبتعد عن المشكلات وأن يبدأ حياة جديدة، يستطيع من خلالها تربية أبنائه بالحلال، نادما على كل ما بدر منه «أيام الشقاوة»، قرر الرجل الاشتغال بالأعمال الحرة فقام باستئجار محل صغير في الشارع الذي يقطن به، وسماه «الدمس» لتجارة السيارات.
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