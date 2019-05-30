قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

سكين

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.

وتحفظ فريق من المباحث على كاميرات المراقبة القريبة من المكان، تمهيدا لتفريغها لتحديد هوية الجناة، وكشف ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لأقوال شهود العيان حول المجني عليه وصداقاته وآخر من زاره قبيل وقوع الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة