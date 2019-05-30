رياضة

الدوري الأوروبي.. نجم تشيلسي يسخر من أرسنال

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
احتفال جيرو
احتفال جيرو
سخر النجم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، من أرسنال فريقه السابق، بعد فوز البلوز على الجانرز بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفييه جيرو وبيدرو رودريجيز وإدين هازارد، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد، حيث قام جورجينيو بتصوير زملائه في حافلة الفريق بعد المباراة وظهر جيرو قائلا: "شكرا أرسنال".
ويعد هذا اللقب هو الأول لفريق تشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب مواطنه يوفنتوس الموسم المقبل، بينما فشل مدرب فريق أرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع فريق إشبيلية الإسباني. وشارك النجم الفرنسي في 45
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تشكيل آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكل فريقه التي تواجه نظيره فريق تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، خلال المواجهة التي ستقام على الملعب الأولمبي بباكو، في المقابل اختار ماوريزيو ساري مدرب البلوز تشكيل فريقه، وتعد هذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وسبق أن تواجها الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة.
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إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.
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