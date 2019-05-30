الدوري الأوروبي.. نجم تشيلسي يسخر من أرسنال

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

احتفال جيرو

سخر النجم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، من أرسنال فريقه السابق، بعد فوز البلوز على الجانرز بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفييه جيرو وبيدرو رودريجيز وإدين هازارد، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد، حيث قام جورجينيو بتصوير زملائه في حافلة الفريق بعد المباراة وظهر جيرو قائلا: "شكرا أرسنال".

ويعد هذا اللقب هو الأول لفريق تشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب مواطنه يوفنتوس الموسم المقبل، بينما فشل مدرب فريق أرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع فريق إشبيلية الإسباني. وشارك النجم الفرنسي في 45