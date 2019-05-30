قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

تحرير:علاء النجار ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

جثة - أرشيفية

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.

وأضافت المتهمة، أن زوجها كان يجبرها على معاشرتها رغما عنها وكان يضربها ضربا مبرحا إذا رفضت معاشرته حتى كرهت الحياة معه وقررت الانتقام منه، مؤكدة أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة قائلة: "رفض وأصر على إزلالي لأنني تزوجته على غير رغبتي".بإخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية كلّف العميد يحيى راضى رئيس