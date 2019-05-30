جريمة

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

تحرير:علاء النجار ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
وأضافت المتهمة، أن زوجها كان يجبرها على معاشرتها رغما عنها وكان يضربها ضربا مبرحا إذا رفضت معاشرته حتى كرهت الحياة معه وقررت الانتقام منه، مؤكدة أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة قائلة: "رفض وأصر على إزلالي لأنني تزوجته على غير رغبتي".بإخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية كلّف العميد يحيى راضى رئيس
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طعن-بالسكين

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
اطفاء-حريق

السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

في ضربة جديدة نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط محاولة راكب لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، وتحديدا الصالة رقم 3، واشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري ويحمل جواز سفر أمريكيا عند مروره بالخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام غريبة.
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وصلوا لجثة.. مفاجأة جديدة في جريمة قتل أطفال المرج

مفاجأة جديدة كشفت عنها تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، فى الجريمة البشعة التى شهدتها منطقة المرج بالقاهرة، حين أقدمت سيدة وزوجها بتدبير وتحريض من ضرتها على قتل أطفالها الثلاثة، عن طريق إغراق طفلتين شقيقتين تباعًا فى مياه ثم غمرهما فى بوتاس، والتخلص من جثتيهما فى رشاح، وتكرار الجريمة بعد عدة سنوات، إذ حملت الأم وأنجبت طفلًا أزهق الجناة روحه بذات الطريقة، إذ أغرقوه وطمسوا جسده فى بوتاس وتخلصوا من الجثة أيضًا، وبينما تعذر العثور على جثتي الطفلتين بسبب ردم الرشاح، شاء القدر العثور على جثة الطفل الثالث فى مفاجأة جديدة بالتحقيقات.
طعن

تحرش بابنته وقتل زوجته.. جريمة قبل الإفطار بطوخ

كشفت تحريات مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، أن السر وراء واقعة ذبح ربة منزل على يد زوجها، وإصابة شقيقه، هو قيام المتهم بمحاولة التحرش بابنته "منى.ا.ع" 16 عاما طالبة بالصف الثانى الإعدادى، ومداومة التطاول على زوجته بالسب والشتم فاشتكت لشقيقه "المصاب" الأمر الذى دفع الأخير إلى طرد شقيقه "المتهم" من المنزل منذ نحو عشرة أيام لكنه حضر إلى المنزل أمس قبل الإفطار وتجددت الخلافات وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على زوجته وشقيقه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أعده سلفا فقتل زوجته وأصاب شقيقه وفر هاربا.
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بسبب لعب العيال.. مقتل عجوز بـ«ضربة شومة» في الخانكة

تعدى شاب على عجوز بشومة فلقي مصرعه في الحال، بعد وصلة عتاب بينهما بسبب "لعب العيال" في الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بناحية منشية الجبل الأصفر بدائرة المركز. بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "ياسر. ع. ح" 52 عامًا، مقيم بمنشية الجبل الأصفر بدائرة المركز، وتوفي على أثر إصابته بجرح بمقدمة الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
طعن-بالسكين

بسبب مظلة قماش.. مسجل خطر يُمزق بائع متجول في بنها

تعدى مسجل خطر بسكين على بائع، اليوم الخميس، في بنها فأصابه بجرح نافذ وسقط غارقا في دمائه وسط ذهول الباعة والمواطنين وفر هاربًا، وحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو "هاني. ر. س" 34 عامًا، بائع متجول، ومقيم شارع المظلوم بالمنشية دائرة القسم، مصابًا بجرح نافذ أعلى بالبطن من الجهة اليمنى، وتم حجزة للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
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