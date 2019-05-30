جريمة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.وتبين حدوث إصابته حال محاولته الانتحار، فيما توصلت التحريات إلى أنه أقدمِّ على
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كلية اداب جامعة المنصورة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
وزيرة خارجية النمسا

لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

قرر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريغيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا. وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوي، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام". من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".
مائدة-افطار-في-العاشر (2)

أطول «مائدة» في تاريخ مصر تنتظر الصائمين (صور)

بدأت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي ستكون هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، حيث تم صف طاولات المائدة على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المنطقة القريبة من المعهد التكنولوجي للهندسة، قرب سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، وسط مشاركة متنوعة لعدد من الأهالي في عملية التنظيم.
جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
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طفايات-حريق

انفجار «كابل» كهرباء بسبب الأحمال في جامعة الزقازيق

تسببت زيادة الأحمال في انفجار كابل كهرباء بمبنى كلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، فيما تبين أن الكابل يربط الكلية وكلية الطب البشري، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون سقوط ضحايا أو مصابين. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكابل كهرباء بمبنى كلية العلوم، جامعة الزقازيق، واصل بين كليتي العلوم والطب البشري.
قتل

نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
الانتحار شنقا - أرشيفية

رجل يشنق نفسه في الشرقية.. ووالده: «مريض نفسي»

أقدم رجل، في مُقتبل العقد الخامس من العمر، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بسقف غرفته داخل منزل أسرته بقرية «كفر موسى جاويش» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد والده بأنه كان يُعاني من مرض نفسي ألمَّ به في الفترة الأخيرة وأنه انتحر لسوء حالته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
غرق

كان بيغسل التوك توك.. مصرع شاب غرقا في ترعة بالشرقية

لفظ شاب، بالكاد أتم ربيعه السابع عشر، أنفاسه الأخيرة غارقًا في مياه ترعة «بحر مويس» بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وذلك في أثناء قيامه بغسل دراجته البخارية «توك توك» على جسر البحر، حيث انزلقت قدماه وسقط صريعًا في المياه، بينما جرى انتشال الجثة من قبَل شرطة المسطحات المائية، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
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