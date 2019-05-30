أطول «مائدة» في تاريخ مصر تنتظر الصائمين (صور)

تحرير:إسلام عبد الخالق.. تصوير| هاني شمشون ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

مائدة إفطار

بدأت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي ستكون هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، حيث تم صف طاولات المائدة على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المنطقة القريبة من المعهد التكنولوجي للهندسة، قرب سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، وسط مشاركة متنوعة لعدد من الأهالي في عملية التنظيم.

قال أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، إنه سيكون هناك زي موحد لكافة المشاركين في التنظيم، فيما جرى توفير 30 أتوبيس لنقل «الضيوف» من وإلى المائدة بالمجان، حيث تجمع كافة الطبقات من أهالي المدينة على مائدة واحدة تضم جميع المستويات والفئات باختلاف الدرجات.الهدف الأساسي من الفكرة هو إضفاء البسمة