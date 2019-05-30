جريمة

أطول «مائدة» في تاريخ مصر تنتظر الصائمين (صور)

تحرير:إسلام عبد الخالق.. تصوير| هاني شمشون ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
مائدة إفطار
مائدة إفطار
بدأت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي ستكون هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، حيث تم صف طاولات المائدة على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المنطقة القريبة من المعهد التكنولوجي للهندسة، قرب سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، وسط مشاركة متنوعة لعدد من الأهالي في عملية التنظيم.
قال أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، إنه سيكون هناك زي موحد لكافة المشاركين في التنظيم، فيما جرى توفير 30 أتوبيس لنقل «الضيوف» من وإلى المائدة بالمجان، حيث تجمع كافة الطبقات من أهالي المدينة على مائدة واحدة تضم جميع المستويات والفئات باختلاف الدرجات.الهدف الأساسي من الفكرة هو إضفاء البسمة
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كلية اداب جامعة المنصورة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
وزيرة خارجية النمسا

لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

قرر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريغيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا. وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوي، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام". من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".
جثة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
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حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
تصادم-أتوبيس-خاص-بمقطورة (3)

إصابة 28 شخصا في تصادم أتوبيس و5 سيارات بـ«الصحراوي»

أصيب 28 شخصا، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأحد، أثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وخمس سيارات بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات «التأمين الصحي» بالعاشر، و«بلبيس» المركزي، بمدينة بلبيس، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
جثة

«قُتلت أم انتحرت».. الإفطار الأخير في حياة «فاطمة»

سيطرت حالة من الغموض على واقعة مصرع ربة منزل بالحبة القاتلة عقب تناولها وجبة الإفطار مباشرةً، حيث اتهمت أسرتها زوجها بقتلها بسبب وجود خلافات أسرية مستمرة بينهما، فيما قال زوجها وأسرته إنها تخلصت من حياتها وانتحرت بتناول مادة سامة بسبب مرورها بأزمة نفسية لوجود خلافات بينهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم من مستشفى الفيوم العام، يفيد وصول فاطمة أحمد محمد (24 عامًا) ربة منزل ومقيمة قرية العزب دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.
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