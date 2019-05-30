رياضة

هل تخلى اتحاد الكرة عن جهاد جريشة بسبب الدولارات؟

تلقى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة صدمة كبيرة بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقافه بعد الأداء الذي ظهر به خلال موقعة نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي
تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
لا صوت يعلو داخل اتحاد الكرة على صوت المشهد المخزي الذي وقفه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الصادم بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة على خلفية إدارته مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، قرار الكاف بإيقاف جريشة وقف كل العاملين في الجبلاية أمامه بشكل مهين، بعدما اتفقوا على الظلم البين الذي تعرض له الحكم المصري ولم يتحرك منهم أحد، وتحول المجلس إلى جماهير تنتظر أن يصدر أي قرار أو تدخل بعيدًا عنهم خاصة أن هناك مصالح يرتبط بها أعضاء المجلس مع الكاف.
أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذين يرتبطون بعلاقات طيبة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، الذي يعلم الكثيرون من المقربون منه أنه في جلساته الخاصة كان يتغنى بالدور الذي لعبه من أجل فوز رئيس الكاف الحالي في الانتخابات أمام الكاميروني عيسى حياتو. أبو
اقرأ المزيد
الزمالك وسموحة (16)

أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
النرويج‎

مونديال الشباب..النرويج تقسو على هندوراس بدستة أهداف

اكتسح منتخب النرويج نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 12– 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا لوبلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد المنتخب النرويجي أول 3 نقاط فى المجموعة، احتل بها المركز الثالث خلف أوروجواى 9 نقاط صاحب الصدارة ونيوزيلندا الثانى بـ6 نقاط، وضمن منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا التأهل لدور الـ16، بينما ينتظر منتخب النرويج التأهل ضمن أفضل من يحتل المركز الثالث في المجموعات.
راموس

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
جهاد-جريشة (1)

الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
جهاد-جريشة

أول تعليق من جهاد جريشة على قرار إيقافه

في أول تعليق منه على قرار إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، أن قرار إيقافه ظالم، والهدف منه إرضاء طرف بعينه لا أكثر مشددًا على على أن أسباب الإيقاف غير منطقية، وأوضح جريشة في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم كيف صدر قرار إيقافه خاصة بعدما حصل على 9.2 درجة في تقييم لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". وواصل أنه لو كان يملك من يدافع عنه لما صدر هذا القرار بهذا الشكل من الأساس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يعاقب فيها بالإيقاف من جانب الكاف.
فرج-عامر (2)

فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org