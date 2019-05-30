هل تخلى اتحاد الكرة عن جهاد جريشة بسبب الدولارات؟

تلقى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة صدمة كبيرة بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقافه بعد الأداء الذي ظهر به خلال موقعة نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

لا صوت يعلو داخل اتحاد الكرة على صوت المشهد المخزي الذي وقفه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الصادم بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة على خلفية إدارته مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، قرار الكاف بإيقاف جريشة وقف كل العاملين في الجبلاية أمامه بشكل مهين، بعدما اتفقوا على الظلم البين الذي تعرض له الحكم المصري ولم يتحرك منهم أحد، وتحول المجلس إلى جماهير تنتظر أن يصدر أي قرار أو تدخل بعيدًا عنهم خاصة أن هناك مصالح يرتبط بها أعضاء المجلس مع الكاف.

أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذين يرتبطون بعلاقات طيبة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، الذي يعلم الكثيرون من المقربون منه أنه في جلساته الخاصة كان يتغنى بالدور الذي لعبه من أجل فوز رئيس الكاف الحالي في الانتخابات أمام الكاميروني عيسى حياتو. أبو

تعنت رئيس الكاف



أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذين يرتبطون بعلاقات طيبة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، الذي يعلم الكثيرون من المقربون منه أنه في جلساته الخاصة كان يتغنى بالدور الذي لعبه من أجل فوز رئيس الكاف الحالي في الانتخابات أمام الكاميروني عيسى حياتو.أبو ريدة تجاهل التدخل لرفع الظلم عن الحكم المصري الذي لم يرتكب بشهادة الجميع أي أخطاء مؤثرة في مباراة الذهاب، وتم إصدار قرار إيقافه لمدة 6 أشهر بعد يومين فقط من تقديم نادي الوداد المغربي تظلمه ضد قرارات الحكم، التي لعبت تقنية حكم الفيديو دورًا بارزًا في اتخاذه لها.وبدلا من الإشادة بالحكم المصري تم معاقبته بالإيقاف بدعوى أن الأداء كان ضعيفًا، في وقت يعلم القاصي قبل الداني حجم معاناة الكرة الإفريقية من الفساد في التحكيم.وبدليل البيان الذي أصدره الكاف قبل مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال في نسختها الماضية بين الترجي التونسي والأهلي تعقيبًا على الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب بين الفريقين بعدما رفض الحكم الجزائري مهدي بن عبيد الاستعانة بتقنية الفيديو في القرارات التي أثارت جدلا واسعًا وساعدت الأهلي على الفوز باللقاء بثلاثة أهداف لهدف.ورغم البيان الذي اتهم فيه الكاف، الحكم الجزائري، بالفساد، وانتهاك قواعد اللائحة، إلا أن القرار الذي صدر ضد مهدي عبيد، جاء بعد مرور 16 يومًا، بعكس ما حدث مع جريشة الذي صدر ضده القرار بمرور يومين.

قام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتصرف غريب بعد مباراة الوداد والترجي حيث قال في تصريحات صحفية لصحيفة المنتخب المغربية، إنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أرسل احتجاجًا إلى الاتحاد الإفريقي، على أداء الحكم المصري، وذكر في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل منطقة الجزاء.



وبعد التصريحات التي أدلى بها للصحيفة المغربية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري الأبطال.

دعم الكاف للمغرب



في مفاجأة أخرى نشرت صحيفة العين الإماراتية، تقريرا لها يؤكد أن عمرو فهمي كان يرفض المد المغربي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واعتبار الدار البيضاء العاصمة الرياضية لإفريقيا، بعدما استضافت عددا من الفعاليات المهمة مؤخرا، كان من بينها اجتماعات المكتب التنفيذي وبعض الورش المهمة المتعلقة بالتطوير.



فضلا عن تولي رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع مهمة النائب الثالث لرئيس الكاف، وإدارته عددًا من اللجان من بينها المالية والتدبير والتعويضات والأجور، وتوج في عام 2018 بجائزة الكاف لأفضل رئيس اتحاد محلي.



علاقة المغرب بالكاف تحسنت بعد تولي أحمد أحمد رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث حصل في عهده على تنظيم بطولات عدة من بينها كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018، وكأس الشباب لأقل من 17 عامًا لعام 2021، وكأس الصالات 2020، وكانت المغرب المرشح الأبرز لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون، قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة لتفوز مصر بالتنظيم بعد منافسة مع جنوب إفريقيا.



وفي تصنيف المنتخبات التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، تم وضع المنتخب المغربي في التصنيف الأول ليتجنب مواجهة بعض المنتخبات القوية، من بينها مصر صاحبة الأرض والجمهور، بعدما أكدت التقارير العالمية أن تصنيف المغرب بالمرتبة الثانية، وفقا للمعتمد دائما من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يعتمد على حسابات خاصة في كل مرة.





سر تقاعس اتحاد الكرة

