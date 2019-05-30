الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر.. بيان تفصيلي بالدرجات

يحتفل المواطنون الأسبوع المقبل بعيد الفطر المبارك.. واليوم أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى للمواطنين بتحسن الجو وانخفاض درجات الحرارة خلال العيد ما يسمح بالتنزه

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح له، انتهاء الموجه الحارة اليوم الخميس، والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا الجمعة، إذ إن السبب في ذلك هو التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية، إذ ستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة فتكون على القاهرة 38 درجة، متوقعا أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا فى الطقس واستقرارا فى درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، أن فترة عيد الفطر المبارك بين يومي الإثنين 3 يونيو حتى الخميس 6 يونيو سيسودها طقس معتدل، موضحة أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة عيد الفطر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطله