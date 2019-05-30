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طبعة مصرية من «بريد الليل» الفائزة بالبوكر العربية

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
رواية بريد الليل
رواية بريد الليل
أصدرت مكتبة (تنمية) بالتعاون مع دار (الآداب) اللبنانية، طبعة مصرية من رواية هدى بركات (بريد الليل) الفائزة بجائزة البوكر العربية لهذا العام، وعبرت الكاتبة اللبنانية هدى بركات عن سعادتها بصدور طبعة مصرية من روايتها، قائلة: "زرت القاهرة في أثناء انعقاد معرض الكتاب في يناير الماضي، ووجدت حفاوة كبيرة من القراء وكان السؤال هو كيف يمكن لهم الحصول على أعمالي، ولذلك أشكر مكتبة تنمية على إتاحة الرواية في القاهرة بأسعار مقبولة، فكرة رائعة تعني أن الرواية في الطريق لشريحة أوسع وهذا الأمر يسعد أي كاتب".
وأضافت بركات: "قبل سنوات طويلة أتاح الصديق الراحل إبراهيم أصلان طباعة روايتين لي هما (حجر الضحك وأهل الهوى) في سلسلة شعبية كان يشرف عليها في قصور الثقافة، ومن خلالها وجدت دوما قراء مصريين أحبوا أعمالي وارتبطوا بها كما ارتبطت أنا بمبدعين مصريين أثروا في تكويني وذائقتي لسنوات طويلة".ووفقا لبيان لجنة البوكر
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طبعة مصرية من رواية جوخة الحارثي الفائزة بالبوكر

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