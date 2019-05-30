لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

وزيرة خارجية النمسا

قرر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريغيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا. وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوي، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام". من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".

ومن المتوقع أن تشغل بيرلاين، البالغة من العمر 69 عاما والتي ليست عضوا في أي حزب سياسي، منصب المستشار النمساويي الفيدرالي حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في سبتمبر المقبل، بحسب "روسيا اليوم".وصوت المجلس الوطني النمساوي، يوم 27 مايو، لصالح قرار حجب الثقة عن المستشار السابق، سيباستيان كورتس، وحكومته،