رياضة

تعرف على حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
حكم
حكم
بعد حالة من الشد والجذب بين مسئولى اتحاد الكرة أمس الأربعاء ومسئولى القلعة البيضاء حول حكم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستقام على استاد بتروسبورت اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وكانت هناك تكهنات حول حكم اللقاء حيث أخطرت لجنة الحكام مسئولى الزمالك بأن حكم المباراة رومانى وتراجعوا مرة أخرى وقرروا تعيين حكم مصري إلى أن استقروا فى نهاية الأمر على الحكم اليونانى سيدروبولس أناستاسيوس.
من هو سيدروبولس؟ أناستاسيوس حكم يونانى الجنسية، من مواليد 9 أغسطس 1979، حيث يبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل موظفًا بالشرطة اليونانية، ولكنه بدأ العمل فى مجال التحكيم عام 2001 وحصل على الشارة الدولية عام 2011. أدار أناستاسيوس مباراة مصر وبلجيكا الودية عام 2018 وكانت ضمن استعدادات المنتخب الوطنى لمنافسات
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الزمالك وسموحة (16)

أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
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مونديال الشباب..النرويج تقسو على هندوراس بدستة أهداف

اكتسح منتخب النرويج نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 12– 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا لوبلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد المنتخب النرويجي أول 3 نقاط فى المجموعة، احتل بها المركز الثالث خلف أوروجواى 9 نقاط صاحب الصدارة ونيوزيلندا الثانى بـ6 نقاط، وضمن منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا التأهل لدور الـ16، بينما ينتظر منتخب النرويج التأهل ضمن أفضل من يحتل المركز الثالث في المجموعات.
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راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.
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طاقم تحكيم يونانى لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربى، والتي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، وهو طاقم تحكيم يونانى الجنسية، يتكون من سيدروبولس أناستاسيوس حكما للمباراة ويعاونه كل من كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا.
الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
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مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام الداخلية

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث يقود المباراة تحكيميا الحكم "محمد الصباحى" يعاونه كل من أحمد توفيق طلب”مساعد أول” و هشام الدسوقي “مساعد ثان” و محمود وفا “حكما رابعا” و كل من طارق سامي و طارق مجدي حكما خامسا.
الزمالك وسموحة (16)

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن الجولة الحادية والثلاثين، من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقررًا إقامتها يوم الأربعاء 15 مايو الجاري، إلى موعد يحدد فيما بعد، وذلك نظرًا لوصول الفريق الأبيض إلى الدور النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ومواجهة نهضة البركان يوم 19 مايو الجاري، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، والمقرر له الساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت القاهرة بالملعب الشرفي لمدينة بركان.
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