تعرف على حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

حكم

بعد حالة من الشد والجذب بين مسئولى اتحاد الكرة أمس الأربعاء ومسئولى القلعة البيضاء حول حكم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستقام على استاد بتروسبورت اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وكانت هناك تكهنات حول حكم اللقاء حيث أخطرت لجنة الحكام مسئولى الزمالك بأن حكم المباراة رومانى وتراجعوا مرة أخرى وقرروا تعيين حكم مصري إلى أن استقروا فى نهاية الأمر على الحكم اليونانى سيدروبولس أناستاسيوس.

من هو سيدروبولس؟ أناستاسيوس حكم يونانى الجنسية، من مواليد 9 أغسطس 1979، حيث يبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل موظفًا بالشرطة اليونانية، ولكنه بدأ العمل فى مجال التحكيم عام 2001 وحصل على الشارة الدولية عام 2011. أدار أناستاسيوس مباراة مصر وبلجيكا الودية عام 2018 وكانت ضمن استعدادات المنتخب الوطنى لمنافسات