جريمة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

عميد «آداب المنصورة»: تصرف المدرس خاطئ ولكنه غير مقصود ولا يوجد بين المدرس والطالبة أي مواقف أو خلافات سابقة هو فقط سوء تقدير للموقف منه ليس إلا
تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
كلية آداب المنصورة
كلية آداب المنصورة
"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
وروت ماجدة لـ"التحرير"، أنها خضعت لولادة قيصرية منذ 4 أشهر فقط، وما زالت تعاني من الآثار الجانبية للعملية، وشعرت بمغص شديد في البطن في العشر دقائق الأولى من الامتحان، ورفضت المراقبة إرسالها قبل استئذان رئيس اللجنة.وأضافت: "قولت له وعدني أنه يبعتني لما اللجنة تهدى، ثم استأذنت منه تاني بعدها بنصف ساعة
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وزيرة خارجية النمسا

لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

قرر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريغيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا. وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوي، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام". من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".
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أطول «مائدة» في تاريخ مصر تنتظر الصائمين (صور)

بدأت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي ستكون هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، حيث تم صف طاولات المائدة على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المنطقة القريبة من المعهد التكنولوجي للهندسة، قرب سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، وسط مشاركة متنوعة لعدد من الأهالي في عملية التنظيم.
جثة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
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قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
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كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
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طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.
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بعد التروايح.. العثور على جثة مدمن في مسجد بالمنصورة

"في ميت في الحمام".. كانت صرخة هلع صدرت من عامل مسجد سيدي ياسين بمدينة المنصورة، مساء أمس الاثنين، أثناء صلاة التراويح، إذ عُثر على جثة شاب شهرته "عسلية، وبجانبه حقنة بجوار أحواض الوضوء في الحمام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط قسم شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي، يفيد بالعثور على جثة شاب في حمام المسجد، ويشتبه أن يكون سبب الوفاة جنائيًا.
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طالبة تقفز من الدور الخامس قبل الامتحان بالفيوم

أقدمت طالبة على الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس بمدرستها، بسبب خوفها من الامتحان، وسقطت على الأرض غارقة في دمائها. وكانت «سارة.ف.ج.ع.ال»، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الحجر الثانوية التابعة لإدارة إطسا، قد صعدت إلى الدور الخامس بالمدرسة صباح اليوم، وألقت بنفسها من أعلى السطح، بسبب خوفها من الامتحانات، ومن إخفاقها أو رسوبها. وتم نقل الطالبة إلى الوحدة الصحية بالحجر، ثم تم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وقرر الطبيب المعالج ضرورة نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي.
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