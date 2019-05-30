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لجنة الدراما: الألفاظ السوقية تشكل 65% من المخالفات

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس رئيس لجنة الدراما، واستعرضت اللجنة خلال الإجتماع تقارير لجنة رصد الأعمال الرمضانية، والتي شملت الملاحظات التي رصدتها عن 23 مسلسلا في مختلف الشاشات، وتبين من تقارير الرصد انخفاض معدل المخالفات إلى النصف في الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما أظهرت مؤشرات الرصد أن أغلب المخالفات تدور حول الألفاظ السوقية المتدنية بنسبة 65%، وأن هناك 3 مسلسلات الأقل مخالفة على مدار الأسابيع الثلاثة وهي "حكايتي، لآخر نفس، طلقة حظ".
واستعرضت اللجنة الأعمال الدرامية التي تم عرضها طوال شهر رمضان وتم الاتفاق على عمل تقرير من المادة الموضوعية والاهتمامات والهموم التي شغلت الكتاب، وتمت معالجتها ومضامين ما تم تقديمه، وعلاقة ذلك باهتمامات الأسرة وقربها أو بعدها عن القضايا المطروحة في الحاضر.كما ناقشت لجنة الدراما، غياب المسلسل التاريخي
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
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مسلسل-زى-الشمس-دينا-الشربينى

الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس»

«فريند زون» هذا المصطلح المعروف بين الشباب، والذى يعني أن هناك شابا يحب فتاة لكنها لا تبادله نفس الشعور، وخوفا من أن يفصح عن حبه لها، يفضل الحفاظ على صداقتها بدلا من خسارتها للأبد، وتلك الكلمة أشبه بالكابوس فى حياة الكثيرين العاجزين عن الاقتراب أو الابتعاد. وتناولت مسلسلات رمضان 2019 هذه المشكلة، لنجد أن هذا المصطلح يصف علاقة دينا الشربيني وأحمد داوود فى مسلسل «زى الشمس»، هذا الصديق القديم الذى كان يحبها فى الماضى ومع دخولها فى أزمة، كان أول من يقف إلى جوارها دون طلب المساعدة ويساندها فى كل خطواتها، لكنه يبقى في friend zone.
لاخر-نفس

«لآخر نفس» الحلقة السادسة.. «سلمى» تكشف لغز المقبرة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «لآخر نفس» بمكالمة من "أدهم" أحمد العوضي، لـ"سلمى" ياسمين عبد العزيز، يخبرها عن آخر اكتشافاته فيما يخص زوجها الراحل الضابط "حازم" فتحى عبد الوهاب، إذ أخبرها أنه لم يجد أي أدلة على وفاته في السجل المدني، أو حتى في المشرحة أو أي مؤسسة تابعة للداخلية، وهو ما زاد من شكوك "ياسمين" حول وفاة زوجها من الأساس، وبينما جلست "ياسمين" لتفكر في التطور الجديد للأحداث تلقت مكالمة من العصابة التي اختطفت أبناءها، تطلب منها رواية "أوسكار وايلد" التي يمتلكها زوجها.
مسلسل-حكايتى (7)

مسلسل حكايتي الحلقة3| «داليدا» ترفض الزواج من «أدهم»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «حكايتي» اتهام «داليدا» تجسدها الفنانة ياسمين صبري لأبيها «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، بأنه السبب فى وفاتها، ومن ثم تم تشييع الجنازة، وجلست «داليدا» تبكي على قبر أمها، وفى الوقت نفسه أعلن كل من «سليمان» يجسده أحمد بدير و«سعد» يجسده إدوارد، الحرب على شقيقهم الثالث «سليم»، وقاموا بإلقائه فى السجن، حاول «أدهم» يجسده أحمد حاتم و«نور» تجسدها دنيا المصري، أن يحلا المشكلة مع والدهما لكي يخرج عمهما من الحبس، ولكنه رفضه، وأخبره أنه موافق على زواجه من «داليدا» بشرط أن تعيش معهم فى بيت العائلة.
ولد-الغلابة (1)

«ولد الغلابة» الحلقة 3.. أحمد السقا تاجر مخدرات

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والمعروضة مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة "mbc مصر" في الثامنة مساءً، بعمل «عيسى» الذي يجسده السقا فى "المخدرات"، إذ اضطر إلى ذلك بعدما سرق التاكسي الخاص به فى الحلقة الأولى، واضطراره لعلاج والدته المريضة، فأقنعه «ضاحي» الذي يجسده الفنان محمد ممدوح للعمل معه فى تجارة الأستروكس، وبدأ أول مهامه بنقل شحنة من المخدر إلى أحد التجار، وفى تلك اللحظة، شعر «السقا» بندم كبير على ما فعله وتمنى لو لم يكن وصل به الحال إلى هذا.
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