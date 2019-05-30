لجنة الدراما: الألفاظ السوقية تشكل 65% من المخالفات

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس رئيس لجنة الدراما، واستعرضت اللجنة خلال الإجتماع تقارير لجنة رصد الأعمال الرمضانية، والتي شملت الملاحظات التي رصدتها عن 23 مسلسلا في مختلف الشاشات، وتبين من تقارير الرصد انخفاض معدل المخالفات إلى النصف في الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما أظهرت مؤشرات الرصد أن أغلب المخالفات تدور حول الألفاظ السوقية المتدنية بنسبة 65%، وأن هناك 3 مسلسلات الأقل مخالفة على مدار الأسابيع الثلاثة وهي "حكايتي، لآخر نفس، طلقة حظ".

واستعرضت اللجنة الأعمال الدرامية التي تم عرضها طوال شهر رمضان وتم الاتفاق على عمل تقرير من المادة الموضوعية والاهتمامات والهموم التي شغلت الكتاب، وتمت معالجتها ومضامين ما تم تقديمه، وعلاقة ذلك باهتمامات الأسرة وقربها أو بعدها عن القضايا المطروحة في الحاضر.كما ناقشت لجنة الدراما، غياب المسلسل التاريخي