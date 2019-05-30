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جنازة عسكرية لمدير أمن أسيوط بمسقط رأسه في الغربية

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
جنازة عسكرية - أرشيفية
جنازة عسكرية - أرشيفية
في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، جنازة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ابن القرية، والذى توفى أمس الأربعاء فى حادث انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة. واستقبل المشيعون جثمان الفقيد، فور وصوله للقرية، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير فى جنازة عسكريه، يتقدمها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمد أبو النجا مساعد وزير الداخليه للعلاقات الإنسانية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار أمن الغربية.
كما شارك في الجنازة كل من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، واللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية السابق واللواء أسعد الذكير مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.ووصل الجثمان ملفوفًا بعلم مصر، وانخرط المشيعون فى البقاء حزنا على فراقه، وتم تشييع جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية،
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المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 181 قطعة بينها تمثال إخناتون

استقبل المتحف المصري الكبير 181 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة، وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة. وأشار الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف الكبير، في تصريح، إلى أن القطع الأثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، إذ تضم مجموعة من التماثيل المتميزة التي تنتمي إلى عصور الدولة الوسطى والمصنوعة من الخشب الملون، بالإضافة إلي مجموعة من نماذج المراكب والتي تحمل عليها مجموعات من البحارة.
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الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر.. بيان تفصيلي بالدرجات

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح له، انتهاء الموجه الحارة اليوم الخميس، والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا الجمعة، إذ إن السبب في ذلك هو التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية، إذ ستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة فتكون على القاهرة 38 درجة، متوقعا أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا فى الطقس واستقرارا فى درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.
مصطفى-مدبولى

إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
تحديد-جنس-الجنين-من-نظرية-الجمجمة

حكم إخراج زكاة الفطر للجنين.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، لكن من أخرجها عنه فحسن، لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً، فالجنين يعيش فى بطن أمه.
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جنازة-مدير-امن-اسيوط (2)

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم

وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار. ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، في حضور أسرة الفقيد الراحل.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
وزيرة-الصحة

بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى طهطا

تقدم خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال في مستشفى طهطا العام بسوهاج وعدم استقبالها شاب مصاب بحروق، ما أدى إلى وفاته، قائلا إن المستشفى رفض علاج الشاب ولم يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، وتم تركه يذهب من المستشفى دون سرير حامل أو سيارة إسعاف، أو تقديم أي إسعافات أولية له مما أدى إلى وفاته، مطالبا بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المهملين والمقصرين في عملهم.
جنازة شهيد النزهة‎ (3)

محافظ البحيرة ومدير الأمن في جنازة النقيب مطاريد

بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية للنقيب عماد مطاريد ابن مدينة دمنهور، وذلك من مسجد التوبة، حيث شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الجنازة، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة دمنهور وأقاربه وأصدقائه، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر الوفاة، وتم عمل سرادق عزاء أمام منزله، وسط حالة كبير من الحزن على الفقيد.
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