جنازة عسكرية لمدير أمن أسيوط بمسقط رأسه في الغربية

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

جنازة عسكرية - أرشيفية

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، جنازة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ابن القرية، والذى توفى أمس الأربعاء فى حادث انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة. واستقبل المشيعون جثمان الفقيد، فور وصوله للقرية، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير فى جنازة عسكريه، يتقدمها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمد أبو النجا مساعد وزير الداخليه للعلاقات الإنسانية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار أمن الغربية.

كما شارك في الجنازة كل من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، واللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية السابق واللواء أسعد الذكير مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.ووصل الجثمان ملفوفًا بعلم مصر، وانخرط المشيعون فى البقاء حزنا على فراقه، وتم تشييع جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية،