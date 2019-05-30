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دعاء اليوم السادس و العشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
زينة رمضان
زينة رمضان
فى مثل هذا اليوم، السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، يحرص الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، على الإكثار من الدعاء للمولى عز وجل بالتوبة والمغفرة، فضلا إلى التقرب للله تعالي بالأعمال الصالحة، آملين فى نيل ثواب هذه الأيام المبارك، خاصة مع قرب أنتهاء ورحيل ذا الشهر الفضيل، غير أنه فى اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم، يستحب قراءة هذا الدعاء: أللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكوراً ، وَ ذَنبي فيهِ مَغفُوراً ، وَ عَمَلي فيهِ مَقبُولاً ، وَ عَيْببي فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ .
وكذلك من الأدعية المستحبة فى رمضان: اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رَمَضَان صِيامَ الصائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرْضاتِكَ وَجَنّبْني سَخَطِكَ وَنقِمتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءةِ آياتِكَ..اقرأ ايضا..كيف تغتنم ليلة
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سيولة-مرورية -

تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم السبت

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة و الطلاب إلى المدارس والجامعات.. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
رمضان-نايتس

دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يعد يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من أكثر الأيام المباركة، فيكثر في ليلته الدعاء والاعتكاف داخل المساجد وفى المنازل من قبَل الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، آملين في أن تكون ليلة السابع والعشرين ليلة القدر، وعن ابن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، عن النبي، عليه السلام، قال: "تَحرُّوا ليلَةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأواخِرِ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد: طقس الغد لطيف ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
عادل-الغضبان

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألفا و92 طالبا موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالبا، بنسبة نجاح 80.55%. حضر اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.
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رمضان-نايتس

دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يعد يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من أكثر الأيام المباركة، فيكثر في ليلته الدعاء والاعتكاف داخل المساجد وفى المنازل من قبَل الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، آملين في أن تكون ليلة السابع والعشرين ليلة القدر، وعن ابن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، عن النبي، عليه السلام، قال: "تَحرُّوا ليلَةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأواخِرِ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يجتهد الصائمون فى مشارق الأرض ومغاربها، فى شهر رمضان من كل عام، وبالأخص في العشر الأواخر، فى الإكثار بالدعاء والطاعات والحرص على أداء الصلوات الخمس، فضلا عن التراويح وقيام الليل، وذلك تقربا للمولى عز وجل، ومن أجل بلوغ ليلة القدر، تلك الليلة التى أخبر عنها الله تعالى، قائلا، عز وجل، فى كتابه الكريم: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، ومع حلول يوم الرابع والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يُرضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَأسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ".
فوانيس-رمضان

دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك

فى مثل تلك الأيام، العشر الأواخر، يجتهد الصائمون فى الدعاء والتقرب للمولى عز وجل بالأعمال الصالحة، وذلك لنيل ثواب ومكانة ليلة القدر، والتى ورد التماسها فى العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، ففى اليوم الثالث والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوب، وامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بتَقْوى القُلُوب، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين".
زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الثاني و العشرين من شهر رمضان المبارك

خلال هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من نفحات ربانية وإلهية، وبها ليلة خير من ألف شهر، يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء ، فقد قال الله تعال فى حق هذه الليلة : " لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" ، ومع قدوم يوم الثانى والعشرين من رمضان، يفضل قراءة هذا الدعاء: أللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ ، وَ أسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ .
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