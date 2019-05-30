دعاء اليوم السادس و العشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

زينة رمضان

فى مثل هذا اليوم، السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، يحرص الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، على الإكثار من الدعاء للمولى عز وجل بالتوبة والمغفرة، فضلا إلى التقرب للله تعالي بالأعمال الصالحة، آملين فى نيل ثواب هذه الأيام المبارك، خاصة مع قرب أنتهاء ورحيل ذا الشهر الفضيل، غير أنه فى اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم، يستحب قراءة هذا الدعاء: أللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكوراً ، وَ ذَنبي فيهِ مَغفُوراً ، وَ عَمَلي فيهِ مَقبُولاً ، وَ عَيْببي فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ .

وكذلك من الأدعية المستحبة فى رمضان: اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رَمَضَان صِيامَ الصائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرْضاتِكَ وَجَنّبْني سَخَطِكَ وَنقِمتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءةِ آياتِكَ..اقرأ ايضا..كيف تغتنم ليلة