راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

راموس

حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.

وعن العرض المقدم إيه قال: "العرض الصيني؟ موجود على الطاولة، ولست شخصًا يكذب، ولم أطلب الرحيل عن ريال مدريد، وما تردد أكاذيب.. أزمة الراتب؟ كل اللاعبين الذين يأتون ويحصلون على راتب أعلى مني، سأكون سعيدًا لأن هذا سيعني أننا تعاقدنا مع لاعبين كبار، وسألعب هنا مجانًا". وواصل راموس: "ربما لم يكن لدي العاطفة