رياضة

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
راموس
راموس
حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.
وعن العرض المقدم إيه قال: "العرض الصيني؟ موجود على الطاولة، ولست شخصًا يكذب، ولم أطلب الرحيل عن ريال مدريد، وما تردد أكاذيب.. أزمة الراتب؟ كل اللاعبين الذين يأتون ويحصلون على راتب أعلى مني، سأكون سعيدًا لأن هذا سيعني أننا تعاقدنا مع لاعبين كبار، وسألعب هنا مجانًا". وواصل راموس: "ربما لم يكن لدي العاطفة
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الزمالك وسموحة (16)

أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
النرويج‎

مونديال الشباب..النرويج تقسو على هندوراس بدستة أهداف

اكتسح منتخب النرويج نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 12– 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا لوبلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد المنتخب النرويجي أول 3 نقاط فى المجموعة، احتل بها المركز الثالث خلف أوروجواى 9 نقاط صاحب الصدارة ونيوزيلندا الثانى بـ6 نقاط، وضمن منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا التأهل لدور الـ16، بينما ينتظر منتخب النرويج التأهل ضمن أفضل من يحتل المركز الثالث في المجموعات.
حكم

تعرف على حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

بعد حالة من الشد والجذب بين مسئولى اتحاد الكرة أمس الأربعاء ومسئولى القلعة البيضاء حول حكم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستقام على استاد بتروسبورت اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وكانت هناك تكهنات حول حكم اللقاء حيث أخطرت لجنة الحكام مسئولى الزمالك بأن حكم المباراة رومانى وتراجعوا مرة أخرى وقرروا تعيين حكم مصري إلى أن استقروا فى نهاية الأمر على الحكم اليونانى سيدروبولس أناستاسيوس.
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توني-كروس

كروس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق لتمديد عقد متوسط ميدانه الألماني توني كروس، إذ من المنتظر أن يربط العقد الجديد كروس بالوجود في قلعة سانتياجو بيرنابيو حتى يوم 30 يونيو من عام 2023، وانضم النجم الألماني للريال في عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وعلى مدار 5 سنوات مع المرينجي توج كروس بـ12 لقبًا، من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من ذلك السجل، فإن كروس كان من الأسماء التي حامت حول مستقبلها الشكوك مع ريال مدريد بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق.
ريال-مدريد-برشلونة

ريال مدريد ينهي موسمه بهزيمة جديدة أمام بيتيس

أنهى ريال مدريد موسمه المخيب للآمال بهزيمة جديدة، وذلك بعد خسارته، اليوم الأحد، في ختام مباريات الدوري الإسباني موسم 2018- 2019، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس بهدفين دون رد، وسجل الهدف الأول للفريق الأندلسي لورينزو مورن في الدقيقة 61، بينما سجل خيسي رودريجز الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 75، وهي الهزيمة التي لم تؤثر في أي شيء في جدول الترتيب، سواء لريال مدريد أو لريال بيتيس، حيث ضمن الريال بالفعل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما لا ينافس ريال بيتيس على أي شيء.
ريال مدريد

ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات على حساب خيتافي

استعاد فريق ريال مدريد تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان نغمة الانتصارات، بعدما حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق فياريال، مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، بعدما فشل في الانتصار في آخر جولتين، حيث سجل لريال مدريد ماريانو دياز هدفين في الدقائق 2 و49، وفاييخو في الدقيقة 40، بينما سجل لفياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 11، وكوستا في الدقيقة 94.
ميسى

رئيس برشلونة يكشف عن موعد اعتزال ميسي

"نحن نعيش مع عبقري.. ميسي عبقري".. بهذه الكلمات بدأ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، حديثه عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تصريحاته اليوم الجمعة، لصحيفة جارديان البريطانية، مؤكدًا أن ميسي لا يحتاج لذكر أرقامه لمعرفة مدى قوتة وتأثيره في عالم كرة القدم، وواصل رئيس البلوجرانا التغنى بنجم فريقه ،قائلًا: "لقد رأينا ما يفعله ليونيل لعدة سنوات متتالية، حتى أصبح ذلك روتينيا بالنسبة للجميع، نحن نستمتع بمشاهدته ونتساءل ماذا سيحدث بعد اعتزاله كرة القدم".
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