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المتحف الكبير يستقبل 181 قطعة بينها تمثال إخناتون

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
المتحف المصري - صورة أرشيفية
المتحف المصري - صورة أرشيفية
استقبل المتحف المصري الكبير 181 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة، وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة. وأشار الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف الكبير، في تصريح، إلى أن القطع الأثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، إذ تضم مجموعة من التماثيل المتميزة التي تنتمي إلى عصور الدولة الوسطى والمصنوعة من الخشب الملون، بالإضافة إلي مجموعة من نماذج المراكب والتي تحمل عليها مجموعات من البحارة.
وأوضح عباس أنه من أهم القطع تمثال للملك إخناتون يرجع لعصر الدولة الحديثة، وتم اكتشافه بالبر الشرقي بالأقصر، وهو مصنوع من الحجر الرملي ويمسك بيده الصولجان ويبلغ أبعاده 194 سم × 114 سم × 80 سم.من جانبه، أكد عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بـالمتحف الكبير، أن فريق العمل من المرممين أجرى
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جثمان-شهيد-«الدرب-الأحمر»-في-جنازة-عسكرية-بالشرقية (5)

جنازة عسكرية لمدير أمن أسيوط بمسقط رأسه في الغربية

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، جنازة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ابن القرية، والذى توفى أمس الأربعاء فى حادث انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة. واستقبل المشيعون جثمان الفقيد، فور وصوله للقرية، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير فى جنازة عسكريه، يتقدمها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمد أبو النجا مساعد وزير الداخليه للعلاقات الإنسانية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار أمن الغربية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر.. بيان تفصيلي بالدرجات

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح له، انتهاء الموجه الحارة اليوم الخميس، والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا الجمعة، إذ إن السبب في ذلك هو التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية، إذ ستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة فتكون على القاهرة 38 درجة، متوقعا أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا فى الطقس واستقرارا فى درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.
مصطفى-مدبولى

إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
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حكم إخراج زكاة الفطر للجنين.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، لكن من أخرجها عنه فحسن، لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً، فالجنين يعيش فى بطن أمه.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-مدبولي

السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف جديد في تونا الجبل

أعلنت وزارة الآثار، الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءا من مجمع سكني من العصر البطلمي بمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا، وذلك ضمن نتائج أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول. وقال مدير عام آثار مصر الوسطي جمال السمسطاوي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الحفائر شملت أيضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، مشيرا إلى أنه في أثناء أعمال الحفر الأثري داخل 3 غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم على الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجل

أعلنت وزارة الآثار، فى بيان اليوم الأحد، أن الدكتور خالد عناني، وجّه بإرسال قائمة بجميع المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى، للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها على صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة وقوتها الناعمة. من جهته، بعث مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لينو كاتاروزي، خطابًا إلى وزير الآثار، يؤكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها، وذلك في إطار قيام جوجل اليوم بالاحتفال بمرور 65 عامًا على اكتشاف مركب خوفو الأولى.
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