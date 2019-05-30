رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت (فيديو)

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم الخميس، الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن إسماعيل يوسف لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وفي الجزء الثاني من البرنامج في أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، ليدخل يوسف في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربه للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرض اللاعب السابق لصدمات عنيفة، ما دفعتها للصراخ بشدة، قائلا: "خرجوني من هنا هموت حرام عليكم".

وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى