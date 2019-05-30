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رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت (فيديو)

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم الخميس، الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن إسماعيل يوسف لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وفي الجزء الثاني من البرنامج في أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، ليدخل يوسف في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربه للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرض اللاعب السابق لصدمات عنيفة، ما دفعتها للصراخ بشدة، قائلا: "خرجوني من هنا هموت حرام عليكم".
وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى
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بوستر-كلبش

«كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود فعل واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من الخاتمة.
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لجنة الدراما: الألفاظ السوقية تشكل 65% من المخالفات

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس رئيس لجنة الدراما، واستعرضت اللجنة خلال الإجتماع تقارير لجنة رصد الأعمال الرمضانية، والتي شملت الملاحظات التي رصدتها عن 23 مسلسلا في مختلف الشاشات، وتبين من تقارير الرصد انخفاض معدل المخالفات إلى النصف في الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما أظهرت مؤشرات الرصد أن أغلب المخالفات تدور حول الألفاظ السوقية المتدنية بنسبة 65%، وأن هناك 3 مسلسلات الأقل مخالفة على مدار الأسابيع الثلاثة وهي "حكايتي، لآخر نفس، طلقة حظ".
ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
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رامز جلال عن ندى بسيوني: من علمني حرفا عملت فيه مقلب

في حلقة اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة ندى بسيوني، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منها بوصفه لها: بـ"الفنانة الآنسة والمدام والمطلقة"، وخلال استقبال المذيعة لندى وإعطائها طوقا من الورود، علق رامز: "حينما يلتقي الورد مع الندى"، وأشار رامز إلى أن ندى كانت تدرس له، وسخر قائلا: "ندى بسيوني كان أستاذتي، ومن علمني حرفا عملت فيه مقلب".
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رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
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رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
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رامز جلال يسخر من بشرى: أيه اللبس دا؟ (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة بشرى، وسخر رامز من ملابسها قائلا: "أيه اللبس دا"، إذ كانت ترتدي ملابسا رياضية، كما سخر أيضا من لون الجاكيت الذي كانت ترتديه قائلا: "الأهلي فوق الجميع"، وذلك بسبب لونه الأحمر. وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل بشرى أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء.
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