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مقصد عالمي.. تصميم جديد لحدائق المنتزه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
تصميم حدائق المنتزه
تصميم حدائق المنتزه
نشرت صفحة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على موقع "فيسبوك"، مخطط لتطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، لتعود على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.
وكشفت صفحة وزير النقل عن وجود دراسة تقضي بربط المنطقة بحريا مع باقي موانئ حوض البحر المتوسط، على أن يتم ذلك من خلال إقامة مرس عالمي للسفن واليخوت، وإنشاء كورنيش مفتوح، وبرنامج متنوع من الفاعليات الفنية والرياضية.وأكدت الصفحة أن عملية تطوير حدائق المنتزه لن تشهد المساس المسطحات الخضراء، وأن مصيرها الحفاظ
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كلية الآداب بجامعة المنصورة

ما عقوبة رئيس لجنة «طالبة التبول اللاإرادي»؟

قال رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، إن رئيس لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة المنصورة، المُدان في واقعة تبول طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني لا إراديًّا داخل اللجنة، بعد منعها من دخول الحمام، ارتكب جريمة وفق نص المادة (53) من الدستور، وأخل بالتزام الدولة بحماية النساء من العنف، كما هو وارد في المادة "11" من الدستور، ويحق للطالبة المطالبة بتعويض مالي من الدكتور وجامعة المنصورة عن سوء تصرفهم وعظيم الضرر الذي تعرضت له.
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الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
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الطيب:ضرب الرجل لزوجته يكون بالمسواك أو فرشة الأسنان

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم الخميس، إن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظم والإيذاء، إذ أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا، مضيفا إن المقصود بالضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.
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الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.
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أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.
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إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الطبي بالسكة الحديد

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018، وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى نفس التاريخ وتقرير المراقب المالى بالإضافة إلى المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من 5 أعضاء متضمنا رئيس مجلس الإدارة بدلا من 7 أعضاء مع الموافقة على تعيين الدكتور عاطف إمام رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة.
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الوزير: تشغيل 116 قطارًا إضافيًا خلال عطلة عيد الفطر

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر بدءا من يوم 28 مايو الحالى إلى يوم 10 يونيو المقبل؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وإضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى، مضيفًا أن إجمالي التشغيل الإضافي المقرر من القطارات والعربات العلاوة خلال إجازة عيد الفطر المبارك يتضمن تشغيل 116 قطارًا إضافيًا بالإضافة إلى 490 عربة علاوة بإجمالى حوالى 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
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