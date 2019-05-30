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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

تحرير:علاء النجار ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
علاء مرزوق محافظ القليوبية
علاء مرزوق محافظ القليوبية
اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.
من جانبه، أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال التصحيح للمواد تمت بمنتهى الدقة والحيادية، مضيفا أنه تم مراجعة جميع جزئيات الإجابات من قبل موجهي المواد الدراسية والمصححين.وأشار عجلان، في بيان له، اليوم، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية
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كلية الآداب بجامعة المنصورة

ما عقوبة رئيس لجنة «طالبة التبول اللاإرادي»؟

قال رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، إن رئيس لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة المنصورة، المُدان في واقعة تبول طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني لا إراديًّا داخل اللجنة، بعد منعها من دخول الحمام، ارتكب جريمة وفق نص المادة (53) من الدستور، وأخل بالتزام الدولة بحماية النساء من العنف، كما هو وارد في المادة "11" من الدستور، ويحق للطالبة المطالبة بتعويض مالي من الدكتور وجامعة المنصورة عن سوء تصرفهم وعظيم الضرر الذي تعرضت له.
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الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
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الطيب:ضرب الرجل لزوجته يكون بالمسواك أو فرشة الأسنان

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم الخميس، إن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظم والإيذاء، إذ أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا، مضيفا إن المقصود بالضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر.
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مقصد عالمي.. تصميم جديد لحدائق المنتزه بالإسكندرية

نشرت صفحة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على موقع "فيسبوك"، مخطط لتطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، لتعود على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.
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سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
تابلت-المدرسة

امتحانات أولى ثانوي..تابلت في 3 مدارس فقط بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان، وجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، يؤدي الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيا، بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدي طلابها الامتحان إلكترونيا وهي مدارس "الشموت، والسادات، وبطا" الثانوية. وأكد "عجلان" أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019، حيث يؤدى، صباح اليوم الأحد، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.
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65 فدانًا.. «مدفن صحي» يثير رعب أهالي العبور (صور)

حالة من الرعب سادت بين سكان مدينة العبور الجديدة منذ زيارة محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم للمدينة وإعلانه قرار نقل المدفن الصحي بالخانكة وأبوزعبل إلى قطعة أرض بالمدينة لاستيعاب المخلفات الصلبة البلدية الناتجة من المحافظة على مساحة تقدر بـ65 فدانًا، ويتكون من جزأين متماثلين تمامًا أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر لمحافظة القاهرة، الأمر الذي حوّل حياة أهالي المدينة إلى كابوس مرعب وانتفضوا للدفاع عن مدينتهم للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم والسير فى كل الاتجاهات لوقف تنفيذ القرار.
نقابة-الصيادلة

صيادلة القليوبية تهاجم السلاسل: مخالفة لآداب المهنة

هاجم بيان صادر عن النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية، اليوم السبت، سلاسل الصيدليات، كونها تخالف القانون 127 لسنة 1955م في المادة 17 وآداب لائحة مهنة الصيدلة في المادتين 4 و5 الصادرتين بالقرار الوزاري 189 لسنة 1970، والتي توجب الحصول على موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجاري لكل منشأة "صيدلية"، موضحة أنه تم إصدار أحكام قضائية بشطب صاحب إحدى هذه السلاسل من سجلات الصيدلة، وإيقاف 14 صيدليًّا لمدة عام لإعارة اسمهم لهذه السلسلة، وإسقاط ووقف 11 صيدليًّا عن مزوالة المهنة لمدة عام لإعارة اسمهم لسلسلة أخرى.
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