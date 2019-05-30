وزير خارجية إيران: مستعد للذهاب إلى السعودية بشرط

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده للذهاب إلى العاصمة السعودية الرياض، إذا غيرت حكومة المملكة سياساتها، قائلا: "نحن منفتحون علي دول الخليج الفارسي، لكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقا خطرا عليها قبل أن يكون خطرا علي الجميع، لو لدي الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، أستطيع أن أذهب غدا إلي الرياض"، موضحا أن رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة أن تتوقف أمريكا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الإيراني"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العالم، نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن العلاقات بين إيران والسعودية في أسوأ حالاتها منذ سنوات، إذ تتهم كل من الدولتين الأخرى بتخريب أمن المنطقة وتدعم كل منهما طرفا نقيضا في حروب سوريا والعراق واليمن. وكانت السعودية ودول عربية أخرى قطعت علاقاتها مع قطر، وأن أحد أهم أسباب ذلك تأييد الدوحة لطهران.اقرأ أيضا| رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل