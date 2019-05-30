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وزير خارجية إيران: مستعد للذهاب إلى السعودية بشرط

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده للذهاب إلى العاصمة السعودية الرياض، إذا غيرت حكومة المملكة سياساتها، قائلا: "نحن منفتحون علي دول الخليج الفارسي، لكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقا خطرا عليها قبل أن يكون خطرا علي الجميع، لو لدي الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، أستطيع أن أذهب غدا إلي الرياض"، موضحا أن رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة أن تتوقف أمريكا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الإيراني"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العالم، نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
يذكر أن العلاقات بين إيران والسعودية في أسوأ حالاتها منذ سنوات، إذ تتهم كل من الدولتين الأخرى بتخريب أمن المنطقة وتدعم كل منهما طرفا نقيضا في حروب سوريا والعراق واليمن. وكانت السعودية ودول عربية أخرى قطعت علاقاتها مع قطر، وأن أحد أهم أسباب ذلك تأييد الدوحة لطهران.اقرأ أيضا| رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل
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لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

قرر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريغيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا. وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوي، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام". من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".
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أوروبا ضحية الصدام بين ترامب وإيران

لا شك أن الصدام السياسي بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي، الذي قد يتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب، قد يكون له توابعه وانعكاساته الخاصة على العديد من الأطراف المعنية بالأزمة، وبالأخص الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لطالما حلموا بقدر أكبر من الاستقلالية السياسية، إلا أنهم يصدمون مع كل أزمة كبيرة بضرورة الاختيار بين السير على نهج البيت الأبيض أو خسارة حليفها الرئيسي وشريكها الأساسي في تكوين حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حائط أوروبا الدفاعي الأول.
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الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

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شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

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القمة العربية الطارئة 14.. الدول المشاركة وأهم الملفات

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، تعرضت سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات لأعمال تخريبية، وجهت إلى طهران أصابع الاتهام في الوقوف وراءها، وبعدها بأيام قليلة تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران الهجوم، هذه الأحداث دعت المملكة العربية السعودية إلى الدعوة لقمة طارئة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومناقشة تداعيات التصعيد الإيراني في المنطقة، خلال القمة التي تستضيفها مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس.
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إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
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شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
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صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.
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