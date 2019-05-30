إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمعصرة
تحرير:محمد أبو زيد
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
حريق _ أرشيفية
أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد أثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل عقار مكون من 3 طوابق في المعصرة، ما أدى إلى انهيار حوائط المبنى، وتم الدفع بسيارات المطافي والسيطرة على الحريق وإخماده.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل في عزبة الهجانة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بمحيط المكان لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وفي السياق ذاته، اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص
وفي السياق ذاته، اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
وفي دمياط تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق.