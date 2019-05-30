إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمعصرة

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

حريق _ أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد أثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل عقار مكون من 3 طوابق في المعصرة، ما أدى إلى انهيار حوائط المبنى، وتم الدفع بسيارات المطافي والسيطرة على الحريق وإخماده. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل في عزبة الهجانة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بمحيط المكان لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي السياق ذاته، اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص