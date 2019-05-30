جريمة

إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمعصرة

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
حريق _ أرشيفية
حريق _ أرشيفية
أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد أثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل عقار مكون من 3 طوابق في المعصرة، ما أدى إلى انهيار حوائط المبنى، وتم الدفع بسيارات المطافي والسيطرة على الحريق وإخماده. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل في عزبة الهجانة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بمحيط المكان لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وفي السياق ذاته، اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص
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محاكمة لجين

أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.
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إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حادث-تصادم

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجسر السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، أثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، والدفع بأوناش لرفع حطام الحادث. البدلية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، ووجود متوفين ومصابين، ودفعت إدارة المرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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إصابة 24 شخصا في 13 حادثا بكفر الشيخ

أصيب، اليوم الخميس، 24 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وذلك في 13 حادثا منفصلا في مراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبيلا، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال الساعات القليلة الماضية، وتنوعت الحوادث ما بين حوادث تصادم وحرائق وحالة غرق. وتلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا بوقوع 13 حادثا في جميع أنحاء المحافظة.
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حادث-تصادم

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجسر السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، أثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، والدفع بأوناش لرفع حطام الحادث. البدلية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، ووجود متوفين ومصابين، ودفعت إدارة المرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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