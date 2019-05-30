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بسمة: 3 فنانات أتمنى تجسيد شخصياتهن على الشاشة

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
أكدت الفنانة بسمة، مجددًا رأيها بشأن ألا ينشغل الفنان في السياسة، حيث صرحت خلال استضافتها اليوم الخميس، على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم، بأنه "لا بد من وجود رأى للفنان في الحياة، ومينفعش ينفصل عن المجتمع، لكن لا يمارس السياسة ويتركها لمن درس السياسة"، منوهة بأنها تأثرت كثيرًا خلال نضجها فى الحياة بجدها الراحل الحقوقى يوسف درويش، الذي وجهت له رسالة قائلة: "وحشتني، ورحيلك ساب فراغ كبير، بس إنت دايما موجود معانا بحواديتك وسيرتك".
بسمة وجهت رسالة أخرى، وهذه المرة للفنانة نيللى كريم، حيث أبدت سعادتها بتجربتها معها فى مسلسل "اختفاء" العام الماضى. (اقرأ أيضًا.. رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت) بسمة بررت ابتعادها عن الفن بأنها تفرغت لابنتها نادية كي تربيها وتقضي كل الوقت معها، فيما تمنت أن تقدم سيرة حياة النجمة الراحلة
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زلزال (1)

«زلزال» الحلقة 25| محمد رمضان ينتصر على المعلم منصور

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "زلزال" بدخول محمد حربي كرامة "زلزال" -محمد رمضان- المزاد على شراء محل في سوق الفاكهة، وهو ما أغضب المعلمين خاصة الذي كان يعمل معه، المعلم منصور -محمود جمعة- وقد أخذ ينافس معه في رفع سعر المحل، وكاد "زلزال" يخسر المزاد بالفعل، لولا تدخل أصدقائه من أهالي العياط ومنهم "الأستاذ زهدي" -أحمد صيام- الذي عاونه لأجل دفع ثمن المحل، وقد جاء لمساعدته بعدما ذهبت إليه باكرًا "صافية" -حلا شيحة- لتخبره بأمر المزاد، الذي رسا في النهاية على "زلزال".
هوجان

«هوجان» الحلقة 25.. محمد إمام ينجو من محاولة اغتيال

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "هوجان"، بمثول "هوجان" -محمد عادل إمام- أمام النيابة العامة في تهمة سرقة سيارات لطفي الحراق -كريم محمود عبدالعزيز- كما وجهت له أيضًا تهمة قتل سميح، الموظف الذي كان يعمل عند كمال اللباد -رياض الخولي- وقد أنكر التهمتين، ثم تم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة. "هوجان" التقى "نور" -هاجر أحمد- التي أبدت حزنها على التغير الذي جرى له، حيث أصبح مثل أبيها "اللباد"، وبعدها التقى "ورد" والآخرين الذين يعملون معه، واتفق معهم على الخطوات الجديدة التي سيتخذها في حربه ضد "اللباد".
بوستر-كلبش

«كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود فعل واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من الخاتمة.
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تامر-مرسى

تامر مرسي يجري تغييرات جديدة بالحياة وcbc وon وdmc

اجتمعت اللجنة التنفيذية لإدارة القنوات التابعة لمجموعة إعلام المصريين، برئاسة المنتج تامر مرسي، اليوم الأربعاء، من أجل إجراء بعض التعديلات على مستوى الشبكات الأربع «cbc، dmc،ON، الحياة»، وأسفر الاجتماع عن تكليف إبراهيم علي رئيس قطاع الإنتاج والتشغيل، وتكليف إيهاب أبو زيد مديرا لإدارة الإنتاج الفني للقنوات، وتكليف أحمد سهيم مديرا لإدارة المونتاج لشبكتي dmc وCBC، فيما كلفت شريف التوني مديرا لإدارة المونتاج لشبكتي الحياة وON، وأسندت إدارة الإعداد والتنفيذ لشبكتي dmc وCBC إلى محمود أنيس.
جورج-قرداحى (1)

جورج قرداحي عبر قنوات «إعلام المصريين» في رمضان 2019

يطل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على الجمهور المصري والعربي، في شهر رمضان المقبل، من خلال برنامج "اسم من مصر"، لم يعلن عن تفاصيله بعد، ويعرض عبر شاشات شركة إعلام المصريين (dmc وcbc وON) بدءًا من أول أيام الشهر المبارك، وذلك بعد النجاح الذي حققه برنامجه الأخير "الأبواب المغلقة"، والذي كان يُعرض عبر شبكة ON لعدة أشهر ماضية منذ منتصف نوفمبر الماضي، بعدما تعاقد المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة مع الإعلامي اللبناني لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشة القناة في أغسطس الماضي.
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