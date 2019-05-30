بسمة: 3 فنانات أتمنى تجسيد شخصياتهن على الشاشة

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

الفنانة بسمة

أكدت الفنانة بسمة، مجددًا رأيها بشأن ألا ينشغل الفنان في السياسة، حيث صرحت خلال استضافتها اليوم الخميس، على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم، بأنه "لا بد من وجود رأى للفنان في الحياة، ومينفعش ينفصل عن المجتمع، لكن لا يمارس السياسة ويتركها لمن درس السياسة"، منوهة بأنها تأثرت كثيرًا خلال نضجها فى الحياة بجدها الراحل الحقوقى يوسف درويش، الذي وجهت له رسالة قائلة: "وحشتني، ورحيلك ساب فراغ كبير، بس إنت دايما موجود معانا بحواديتك وسيرتك".

بسمة وجهت رسالة أخرى، وهذه المرة للفنانة نيللى كريم، حيث أبدت سعادتها بتجربتها معها فى مسلسل "اختفاء" العام الماضى. (اقرأ أيضًا.. رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت) بسمة بررت ابتعادها عن الفن بأنها تفرغت لابنتها نادية كي تربيها وتقضي كل الوقت معها، فيما تمنت أن تقدم سيرة حياة النجمة الراحلة