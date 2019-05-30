بسمة: 3 فنانات أتمنى تجسيد شخصياتهن على الشاشة
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
الفنانة بسمة
أكدت الفنانة بسمة، مجددًا رأيها بشأن ألا ينشغل الفنان في السياسة، حيث صرحت خلال استضافتها اليوم الخميس، على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم، بأنه "لا بد من وجود رأى للفنان في الحياة، ومينفعش ينفصل عن المجتمع، لكن لا يمارس السياسة ويتركها لمن درس السياسة"، منوهة بأنها تأثرت كثيرًا خلال نضجها فى الحياة بجدها الراحل الحقوقى يوسف درويش، الذي وجهت له رسالة قائلة: "وحشتني، ورحيلك ساب فراغ كبير، بس إنت دايما موجود معانا بحواديتك وسيرتك".
بسمة وجهت رسالة أخرى، وهذه المرة للفنانة نيللى كريم، حيث أبدت سعادتها بتجربتها معها فى مسلسل "اختفاء" العام الماضى.
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بسمة بررت ابتعادها عن الفن بأنها تفرغت لابنتها نادية كي تربيها وتقضي كل الوقت معها، فيما تمنت أن تقدم سيرة حياة النجمة الراحلة
بسمة وجهت رسالة أخرى، وهذه المرة للفنانة نيللى كريم، حيث أبدت سعادتها بتجربتها معها فى مسلسل "اختفاء" العام الماضى.
(اقرأ أيضًا.. رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت)
بسمة بررت ابتعادها عن الفن بأنها تفرغت لابنتها نادية كي تربيها وتقضي كل الوقت معها، فيما تمنت أن تقدم سيرة حياة النجمة الراحلة شادية على الهواء، أو النجمتين نادية لطفى وسعاد حسنى، كما شكرت المخرج داوود عبدالسيد، لأنه سبب في تكوين شخصيتها الفنية، مبدية حماسها لأن تعمل معه مرة أخرى.
وحول الوزارة التي تحلم لو أن تتولاها، تخيلت بسمة أن تصبح وزيرة للتعليم، لأنها تؤمن أن التعليم سبب تقدم أى دولة، وهو السلاح الذى ينهض بكل المجتمعات ومواجهة كل شىء.