رياضة

مونديال الشباب..النرويج تقسو على هندوراس بدستة أهداف

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م
النرويحج وهندرواس
النرويحج وهندرواس
اكتسح منتخب النرويج نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 12– 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا لوبلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد المنتخب النرويجي أول 3 نقاط فى المجموعة، احتل بها المركز الثالث خلف أوروجواى 9 نقاط صاحب الصدارة ونيوزيلندا الثانى بـ6 نقاط، وضمن منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا التأهل لدور الـ16، بينما ينتظر منتخب النرويج التأهل ضمن أفضل من يحتل المركز الثالث في المجموعات.
سجل أهداف النرويج إيرلينج هالاند 9 أهداف، وليو شكيري هدفًا ومثله لأوستيجارد وينس بيتر هاوجي وإيمان ماركوفيتش، بينما تعرض ثنائي منتخب هندوراس أكسيل جوميز وإيفرسون لوبيز للطرد. وأصبح إيرلينج هالاند أول لاعب فى تاريخ كأس العالم للشباب يسجل فى مباراة واحدة 9 أهداف، ليحطم الرقم القياسى السابق 7 أهداف في
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الزمالك وسموحة (16)

أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
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راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.
حكم

تعرف على حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

بعد حالة من الشد والجذب بين مسئولى اتحاد الكرة أمس الأربعاء ومسئولى القلعة البيضاء حول حكم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستقام على استاد بتروسبورت اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وكانت هناك تكهنات حول حكم اللقاء حيث أخطرت لجنة الحكام مسئولى الزمالك بأن حكم المباراة رومانى وتراجعوا مرة أخرى وقرروا تعيين حكم مصري إلى أن استقروا فى نهاية الأمر على الحكم اليونانى سيدروبولس أناستاسيوس.
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البلد المضيف يخشى الوداع المبكر في مونديال الشباب

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات دور المجموعات من كأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا من خلال مباريات الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية، ففي المجموعة الأولى تواجه السنغال نظيرتها بولندا في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتحتل السنغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل إلى دور الـ16، أما بولندا فتحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتحتاج للفوز لضمان التأهل، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه كولومبيا الثالثة برصيد 3 نقاط، نظيرتها تاهيتي متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، الساعة 8:30 أيضًا.
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السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
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نيجيريا تستهدف التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، وذلك من خلال مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، ففي المجموعة الثالثة تواجه هندوراس نظيرتها أوروجواي في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتتذيل هندوراس الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام نيوزيلندا بخماسية نظيفة، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها على النرويج 3-1، وبدورها تواجه النرويج الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها نيوزيلندا المتصدرة برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 8:30 مساءً.
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كأس العالم للشباب.. اليابان تكتسح المكسيك بثلاثية

اكتسح المنتخب الياباني نظيره المكسيكي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات، لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحقق الساموراي، أول فوز لهما في مشوارهم بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب المكسيكي في تحقيق أي نقطة، في إنتظار مباراة الإكوادور وإيطاليا، التي ستقام على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، في وقت لاحق من اليوم.
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