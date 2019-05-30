مونديال الشباب..النرويج تقسو على هندوراس بدستة أهداف

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

النرويحج وهندرواس

اكتسح منتخب النرويج نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 12– 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا لوبلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد المنتخب النرويجي أول 3 نقاط فى المجموعة، احتل بها المركز الثالث خلف أوروجواى 9 نقاط صاحب الصدارة ونيوزيلندا الثانى بـ6 نقاط، وضمن منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا التأهل لدور الـ16، بينما ينتظر منتخب النرويج التأهل ضمن أفضل من يحتل المركز الثالث في المجموعات.

سجل أهداف النرويج إيرلينج هالاند 9 أهداف، وليو شكيري هدفًا ومثله لأوستيجارد وينس بيتر هاوجي وإيمان ماركوفيتش، بينما تعرض ثنائي منتخب هندوراس أكسيل جوميز وإيفرسون لوبيز للطرد. وأصبح إيرلينج هالاند أول لاعب فى تاريخ كأس العالم للشباب يسجل فى مباراة واحدة 9 أهداف، ليحطم الرقم القياسى السابق 7 أهداف في