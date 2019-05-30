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«كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
كلبش 3
كلبش 3
تصدر مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود فعل واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من الخاتمة.
ومع فرز الجمهور للأعمال المعروضة حاليا، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين حتى النهاية؟ الأيام القليلة المتبقية كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل، رغم أن بعض النجوم تسرعوا في الإعلان عن نسب مشاهدة أعمالهم. مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى،
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رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت (فيديو)

في حلقة اليوم الخميس، الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن إسماعيل يوسف لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وفي الجزء الثاني من البرنامج في أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، ليدخل يوسف في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربه للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرض اللاعب السابق لصدمات عنيفة، ما دفعتها للصراخ بشدة، قائلا: "خرجوني من هنا هموت حرام عليكم".
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لجنة الدراما: الألفاظ السوقية تشكل 65% من المخالفات

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس رئيس لجنة الدراما، واستعرضت اللجنة خلال الإجتماع تقارير لجنة رصد الأعمال الرمضانية، والتي شملت الملاحظات التي رصدتها عن 23 مسلسلا في مختلف الشاشات، وتبين من تقارير الرصد انخفاض معدل المخالفات إلى النصف في الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما أظهرت مؤشرات الرصد أن أغلب المخالفات تدور حول الألفاظ السوقية المتدنية بنسبة 65%، وأن هناك 3 مسلسلات الأقل مخالفة على مدار الأسابيع الثلاثة وهي "حكايتي، لآخر نفس، طلقة حظ".
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مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
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«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
أبو-جبل-مصطفى-شعبان (2)

«أبو جبل» يتصدر الترند.. و«كلبش 3» يلاحقه

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع اقترابنا من منتصف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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أبو جبل حلقة 10.. خطف ابن حسن وزوجته تحاول الانتحار

بعد الأحداث الشيقة التي شهدها مسلسل أبو جبل في حلقته السابقة، من رفض الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وتجسد "مريم" زوجة حسن -مصطفى شعبان- كلام والدها، وإصرارها على البقاء مع زوجها، ومحاولة رحاب إثارة الوقيعة بين زوجها سعد -دياب- وأخيه حسن، تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل بمحاولة مريم الانتحار بعد قرار زوجها أن يعيدها إلى منزل والدها وهي ترفض أن تتركه، وتشاء الأقدار أن يصاب والدها «سناء شافع» بأزمة قلبية حادة كادت تعصف بحياته، وينقذه حسن وزوجته.
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