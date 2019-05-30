«كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

كلبش 3

تصدر مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود فعل واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من الخاتمة.

ومع فرز الجمهور للأعمال المعروضة حاليا، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين حتى النهاية؟ الأيام القليلة المتبقية كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل، رغم أن بعض النجوم تسرعوا في الإعلان عن نسب مشاهدة أعمالهم. مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى،