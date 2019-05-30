إصابة 24 شخصا في 13 حادثا بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

أصيب، اليوم الخميس، 24 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وذلك في 13 حادثا منفصلا في مراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبيلا، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال الساعات القليلة الماضية، وتنوعت الحوادث ما بين حوادث تصادم وحرائق وحالة غرق. وتلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا بوقوع 13 حادثا في جميع أنحاء المحافظة.

انتقل رجال المرور إلى مواقع الحوادث لإعادة فتح الطريق مرة أخرى بمعرفة رجال المرور، إذ شهد الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة حادث انقلاب سيارة أجرة، وعلى طريق كفر الشيخ سيدي سالم وقع حادث تصادم أمام الـ7 عمارات، وحادث انقلاب توك توك على طريق كفر الشيخ اريمون، وفي بلطيم وقع حادث تصادم توك توك وسيارة نقل،