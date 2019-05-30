جريمة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجسر السويس

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
حادث - صورة أرشيفية
حادث - صورة أرشيفية
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، أثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، والدفع بأوناش لرفع حطام الحادث. البدلية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، ووجود متوفين ومصابين، ودفعت إدارة المرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
من ناحية أخرى، لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر رقيب، إثر سقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية، بالقرب من منطقة سقارة دائرة مركز شرطة البدرشين، حال استقلالها لتأمين أحد الأفواج السياحية. وتلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية ووجود متوفى
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محاكمة لجين

أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.
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إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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إصابة 24 شخصا في 13 حادثا بكفر الشيخ

أصيب، اليوم الخميس، 24 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وذلك في 13 حادثا منفصلا في مراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبيلا، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال الساعات القليلة الماضية، وتنوعت الحوادث ما بين حوادث تصادم وحرائق وحالة غرق. وتلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا بوقوع 13 حادثا في جميع أنحاء المحافظة.
حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمعصرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد أثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل عقار مكون من 3 طوابق في المعصرة، ما أدى إلى انهيار حوائط المبنى، وتم الدفع بسيارات المطافي والسيطرة على الحريق وإخماده. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل في عزبة الهجانة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بمحيط المكان لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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تصادم 7 سيارات بالإسكندرية.. وسقوط قتيلين و8 مصابين

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل حادث طريق الكافوري بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية المروري المروع الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقع تصادم بين 7 سيارات، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين. وأوضح المصدر أن الحادث بدأ بعُطل في إحدى السيارات في نهر الطريق، ترتب على أثره وقوف السيارات لمحاولة إصلاح العطل فصدمتهم سيارة نقل ثقيل من الخلف، ما تسبب في وقوف الحركة المرورية تماما. وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع آثار الحادث.
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خروج 12 مصابا في «حادث السحور» من مستشفى بلبيس

صرحت الإدارة الطبية بمستشفى بلبيس المركزي في محافظة الشرقية، منذ قليل، بخروج 12 مصابا في الحادث الذي وقع قبل ساعات من «سحور» اليوم الأول لشهر رمضان، بعد تماثلهم للشفاء، وأبقت إدارة المستشفى على حالتين بقسم العظام لحين تحسن حالتهما. وأسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، على أثر تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل ثقيل «لوري» على طريق «بلبيس- العاشر من رمضان» بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادثين بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون فى حادثين متفرقين، اليوم الأربعاء، الحادث الأول تصادم سيارة لإدارة الاتصالات وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير دمنهور فرعي بنطاق دائرة حوش عيسى، أما الحادث الثاني انقلبت سيارة ملاكي على طريق الإسكندرية رشيد الدولي الساحلي بالقرب من مدخل إدكو، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات حوش عيسى إدكو العام، وحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادثين من على الطرق المشار إليها.
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