مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجسر السويس

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

حادث - صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، أثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، والدفع بأوناش لرفع حطام الحادث. البدلية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، ووجود متوفين ومصابين، ودفعت إدارة المرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر رقيب، إثر سقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية، بالقرب من منطقة سقارة دائرة مركز شرطة البدرشين، حال استقلالها لتأمين أحد الأفواج السياحية. وتلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية ووجود متوفى