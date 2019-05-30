سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الطيب:ضرب الرجل لزوجته يكون بالمسواك أو فرشة الأسنان

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم الخميس، إن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظم والإيذاء، إذ أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا، مضيفا إن المقصود بالضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر.
ولفت الطيب، إلى أن نصوص القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يكون القرآن أمر بهذا النوع من الضرب؛ لأن القرآن حينما أمرنا بمثل هذا الضرب الرمزي أمرنا بهدف إصلاح وإنقاذ الأسرة.وأضاف أن ضرب الزوج لزوجته له نظام وحدود، فمن شروطه ألا يكسر لها عظما، وألا يؤذي لها عضوا،
اقرأ المزيد
كلية الآداب بجامعة المنصورة

ما عقوبة رئيس لجنة «طالبة التبول اللاإرادي»؟

قال رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، إن رئيس لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة المنصورة، المُدان في واقعة تبول طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني لا إراديًّا داخل اللجنة، بعد منعها من دخول الحمام، ارتكب جريمة وفق نص المادة (53) من الدستور، وأخل بالتزام الدولة بحماية النساء من العنف، كما هو وارد في المادة "11" من الدستور، ويحق للطالبة المطالبة بتعويض مالي من الدكتور وجامعة المنصورة عن سوء تصرفهم وعظيم الضرر الذي تعرضت له.
احمد-الطيب (1)

الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.
61435535_425483778005832_5291999341941096448_n

مقصد عالمي.. تصميم جديد لحدائق المنتزه بالإسكندرية

نشرت صفحة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على موقع "فيسبوك"، مخطط لتطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، لتعود على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
احمد-الطيب (3)

الطيب لمتهمي الإسلام بالذكورية: الدين أنصف المرأة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه التلفزيوني الرمضاني (حديث شيخ الأزهر)، اليوم الأربعاء، إن الدين الإسلامي أنصف المرأة بقواعد وقيم لا يمكن للإنسانية أن تستقيم بدونها، مؤكدا أن الله (سبحانه وتعالى) خلق الناس مختلفين في أمور ومتفقين في أمور أخرى، لذلك فإن هناك دوائر تقبل المساواة ودوائر لا تقبلها ويسمونها في علم مقاصد الشريعة "عوارض المساواة"، يعني أن المساواة مطلوبة إلا أنها يعرض لها في بعض التطبيقات أن تكون بين مختلفين، فحينئذ تعتبر ظلما وتنتقل من كونها فضيلة لتصبح رذيلة.
احمد-الطيب (2)

الطيب: الإسلام اختص الرجل بالشقاء والمرأة بالتربية

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مفهوم القوامة أسيء فهمه من بعض المنتمين للإسلام وغيرهم ممن ينادون بتطبيق المفهوم الغربي الذي يرى أن الأسرة لا تبدأ بزوج وزوجة وإنما تبدأ بصديقين يعيشان كما يعيش الزوج والزوجة وإذا استقرت الأمور ورضيا بأن تكون هناك أسرة وأطفال يسجلون هذا الزواج ويسمونه زواجا مدنيا، مضيفا أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كليهما سمعا وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساويا في الذنب وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.
احمد-الطيب (2)

شيخ الأزهر: زينة المرأة أحد حقوق الزوجية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية اهتمت بزينة الزوجة وتجملها لزوجها، واعتبرته أحد الحقوق الزوجية التي يجب الوقوف عندها والانتباه لقيمتها، لما يترتب عليه من نجاح واستقرار للحياة الأسرية، وأن المذهب المالكي ألزم الرجل بتوفير أدوات الزينة لزوجته، وجعلها جزءً من النفقة الملزم بها بعد المأكل والمشرب والملبس والمسكن، موضحا أن المقصود ليس استخدام مساحيق التجميل والزينة الصارخة، بل اعتناء المرأة بشكلها وقوامها وألفاظها الجميلة وتوددها لزوجها؛ لأن هذا هو أقرب طريق إلى قلب الزوج.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org