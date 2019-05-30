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الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، ملخصا لجهود الوزارة في النهوض بالخطاب الدعوي في مصر، ورفع مستوى الأئمة والخطباء، واستعادة دور المساجد في رفع الوعي المجتمعي، وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك، مبينا أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته. من جهة أخرى، أثنى فضيلة الإمام الأكبر على
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كلية الآداب بجامعة المنصورة

ما عقوبة رئيس لجنة «طالبة التبول اللاإرادي»؟

قال رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، إن رئيس لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة المنصورة، المُدان في واقعة تبول طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني لا إراديًّا داخل اللجنة، بعد منعها من دخول الحمام، ارتكب جريمة وفق نص المادة (53) من الدستور، وأخل بالتزام الدولة بحماية النساء من العنف، كما هو وارد في المادة "11" من الدستور، ويحق للطالبة المطالبة بتعويض مالي من الدكتور وجامعة المنصورة عن سوء تصرفهم وعظيم الضرر الذي تعرضت له.
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الطيب:ضرب الرجل لزوجته يكون بالمسواك أو فرشة الأسنان

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم الخميس، إن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظم والإيذاء، إذ أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا، مضيفا إن المقصود بالضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.
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مقصد عالمي.. تصميم جديد لحدائق المنتزه بالإسكندرية

نشرت صفحة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على موقع "فيسبوك"، مخطط لتطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، لتعود على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.
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احمد-الطيب (2)

الطيب:ضرب الرجل لزوجته يكون بالمسواك أو فرشة الأسنان

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم الخميس، إن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظم والإيذاء، إذ أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا، مضيفا إن المقصود بالضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الطلاق ليس حل النشوز.. الحوار أولا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن النشوز في الإسلام هو تكبر المرأة على زوجها وإشعاره بأنه أقل منها، أما غير ذلك من خلافات لا يسمى نشوزا كما يعتقد البعض، مضيفا أن الطلاق ليس الحل الأول للنشوز، بل يجب أن يكون العلاج متدرجا يبدأ بالمرحلة الأولى وهي الوعظ والحوار والتذكير، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الهجر في المضاجع والضرب غير المبرح وهو ما يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود بحيث لا يحدث أذى جسديا أو معنويا لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء، وفي نهاية المطاف يأتي الطلاق.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
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الطيب لمتهمي الإسلام بالذكورية: الدين أنصف المرأة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه التلفزيوني الرمضاني (حديث شيخ الأزهر)، اليوم الأربعاء، إن الدين الإسلامي أنصف المرأة بقواعد وقيم لا يمكن للإنسانية أن تستقيم بدونها، مؤكدا أن الله (سبحانه وتعالى) خلق الناس مختلفين في أمور ومتفقين في أمور أخرى، لذلك فإن هناك دوائر تقبل المساواة ودوائر لا تقبلها ويسمونها في علم مقاصد الشريعة "عوارض المساواة"، يعني أن المساواة مطلوبة إلا أنها يعرض لها في بعض التطبيقات أن تكون بين مختلفين، فحينئذ تعتبر ظلما وتنتقل من كونها فضيلة لتصبح رذيلة.
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