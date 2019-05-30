إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

تحرير:محمد رشدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

حادث مروري -أرشيفية-

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياقٍ موازٍ، صدمت سيارة نقل عاملين بورشة سمكرة، أمام عزبة إلياس بالطريق الدائري بمركز الفيوم، ما أدى لمصرعهما، وإصابة سائق السيارة، ونقلت جثتاهما لمستشفى الفيوم العام. اقرأ أيضا: مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع