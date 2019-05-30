أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

تحرير:محمد رشدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

محكمة - صورة أرشيفية

بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.

كما استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوى بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات الجارية معه بمعرفة فى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. اقرأ أيضا: قرار جديد من الجنايات في «خلية ابنة الشاطر» يشار إلى أن الدائرة