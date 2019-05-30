جريمة

أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

تحرير:محمد رشدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.
كما استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوى بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات الجارية معه بمعرفة فى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. اقرأ أيضا: قرار جديد من الجنايات في «خلية ابنة الشاطر» يشار إلى أن الدائرة
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حادث-تصادم

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجسر السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، أثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، والدفع بأوناش لرفع حطام الحادث. البدلية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، ووجود متوفين ومصابين، ودفعت إدارة المرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
حادث-تصادم

إصابة 24 شخصا في 13 حادثا بكفر الشيخ

أصيب، اليوم الخميس، 24 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وذلك في 13 حادثا منفصلا في مراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبيلا، وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال الساعات القليلة الماضية، وتنوعت الحوادث ما بين حوادث تصادم وحرائق وحالة غرق. وتلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا بوقوع 13 حادثا في جميع أنحاء المحافظة.
حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمعصرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد أثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل عقار مكون من 3 طوابق في المعصرة، ما أدى إلى انهيار حوائط المبنى، وتم الدفع بسيارات المطافي والسيطرة على الحريق وإخماده. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل في عزبة الهجانة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بمحيط المكان لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
التراس

مشجعو «ألتراس أهلاوي» العشرة يواجهون 6 اتهامات

تباشر نيابة أمن الدولة طوارئ التحقيق مع 10 أفراد من مشجعي النادى الأهلي في اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "ألتراس أهلاوي"، وجاءت أبرز الاتهامات تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، وإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة.
إطلاق نار - أرشيفية

«الإخوان قتلوه».. حيلة الشقيقين للأخذ بالثأر بالوراق

بعد مرور عامين قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهمين قاما بقتل صاحب كشك بالوراق أخذًا بالثأر منه، حيث قام المتهمان بعد أن أخفيا وجهيهما، باستقلال دراجة نارية، ووقفا أمام كشك بدائرة قسم الوراق، بعد أن تأكدا أن صاحبه يقف بداخله، وأمطراه بوابل من الأعيرة النارية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الرعب سيطرت على الأهالي، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين "خالد.م" و"وائل.أ" ، ترصدا المجنى عليه "نصار عبد العال فرغلى" لقتله ثأرا لمقتل شقيقهما على يد ابن عمه.
محاكمة لجين

المشدد 7 سنوات لعاطل في اتهامه بالسرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه، في أثناء محاولته سرقة صاحب كشك بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث توجه إلى المجنى عليه فى الكشك ملكه بدعوى شراء بعض الأشياء منه، وفي أثناء انشغال الضحية فاجأه المتهم بإشهار سلاح أبيض، واعتدى عليه مسددا له طعنة أصابته فى ذراعه اليمنى، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالرأس إثر سقوطه على الأرض نتيجة الاعتداء عليه، وفر هاربا فور استيلائه على المسروقات.
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