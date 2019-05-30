رياضة

أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمود عبدالرحيم "جنش"- عبدالله جمعة- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- حمدي النقاز- محمود عبدالعزيز- محمد إبراهيم- إبراهيم حسن- محمود كهربا- يوسف أوباما- حميد أحداد. بينما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عمر صلاح- أيمن حفني- خالد بو طيب- أحمد زيزو- محمد حسن- محمد عبدالغني- حازم إمام. وشهدت
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النرويج‎

مونديال الشباب..النرويج تقسو على هندوراس بدستة أهداف

اكتسح منتخب النرويج نظيره منتخب هندوراس بنتيجة 12– 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا لوبلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد المنتخب النرويجي أول 3 نقاط فى المجموعة، احتل بها المركز الثالث خلف أوروجواى 9 نقاط صاحب الصدارة ونيوزيلندا الثانى بـ6 نقاط، وضمن منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا التأهل لدور الـ16، بينما ينتظر منتخب النرويج التأهل ضمن أفضل من يحتل المركز الثالث في المجموعات.
راموس

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.
حكم

تعرف على حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

بعد حالة من الشد والجذب بين مسئولى اتحاد الكرة أمس الأربعاء ومسئولى القلعة البيضاء حول حكم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستقام على استاد بتروسبورت اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وكانت هناك تكهنات حول حكم اللقاء حيث أخطرت لجنة الحكام مسئولى الزمالك بأن حكم المباراة رومانى وتراجعوا مرة أخرى وقرروا تعيين حكم مصري إلى أن استقروا فى نهاية الأمر على الحكم اليونانى سيدروبولس أناستاسيوس.
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جروس

جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادا للقاء الإنتاج

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
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على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
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مران الزمالك.. جلسة جروس وعودة «جنش وأحداد»

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي أكد لهم ثقته في تقديم أداء ونتيجة طيبة خلال لقاء الذهاب أمام نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية، وطالبهم بالالتزام وتنفيذ التعليمات، كما حدث في كل اللقاءات الماضية، ووجه لهم بعض التعليمات الفنية تمهيدا لتنفيذها بالتدريبات اليوم. وشهد المران عودة الثنائي محمود عبدالرحيم "جنش" وحميد أحداد للمشاركة في التدريبات الجماعية وذلك عقب حصولهما على راحة خلال المران أول أمس بسبب معاناتهما من نزلة برد.
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تعرف على ترتيب الهدافين بعد مباراة الزمالك والداخلية

نجح محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من التسجيل فى مباراة اليوم أمام الداخلية، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الدقيقة (18، 72)، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث احتل كهربا المركز السادس من قائمة هدافى الدورى برصيد 11 هدفا، بينما جاء أوباما فى المركز الحادى عشر برصيد 10 أهداف، ليرتفع رصيد القلعة البيضاء إلى النقطة 66 واحتلال المركز الثانى بالدورى.
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