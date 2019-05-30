أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمود عبدالرحيم "جنش"- عبدالله جمعة- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- حمدي النقاز- محمود عبدالعزيز- محمد إبراهيم- إبراهيم حسن- محمود كهربا- يوسف أوباما- حميد أحداد. بينما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عمر صلاح- أيمن حفني- خالد بو طيب- أحمد زيزو- محمد حسن- محمد عبدالغني- حازم إمام. وشهدت