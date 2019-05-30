رياضة

جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
لاسارتي
لاسارتي
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
من جانبه قال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه سيعقد جلسة مع مارتن لاسارتي لوضع الخطة التي سيتبعها الفريق خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن المدير الفني سيمنح اللاعبين راحة سلبية في ظل الإجهاد الشديد الذي يعاني منه معظم لاعبي الفريق. وتابع: "سأجلس مع مارتن لاسارتي نضع الرتوش الأخيرة للبرنامج
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
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حازم إمام: طارق حامد يستحق لقب «عالمي»

أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمستوى المميز الذي يقدمه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن تحقيق الفريق الأبيض لبطولة بعد مسيرة طويلة أبرز الدور المهم الذي يقدمه اللاعب الدولي مع الفريق الأبيض. وأضاف حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن الزمالك عندما كان يحقق نتائج سلبية، كان يؤخذ على "حامد" أنه لاعب عنيف في التحاماته مع المنافسين، ولم يكن يتحدث أحد عن دوره المهم في الملعب.
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مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

محمود الخطيب يسير على خطى رئيس الزمالك

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، الخطيب سار على خطى رئيس مجلس إدارة الزمالك في جلساته مع اللاعبين داخل أرض الملعب، حيث قام رئيس القلعة الحمراء بالنزول إلى أرض الملعب قبل انطلاق المران واجتمع باللاعبين والجهاز الفني داخل ملعب التتش بالجزيرة.
لاسارتى

الأهلي عن رحيل لاسارتي: حملة لضرب استقرار الفريق

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، والتفاوض مع مدير فني آخر هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن "حملة ممنهجة" للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في تحديد لقب بطل الدوري، مضيفًا أن المدرب ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا الإصرار والتركيز على بذل جهدها بالكامل للحفاظ على لقب بطولة الدوري.
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