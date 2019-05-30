جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

لاسارتي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

من جانبه قال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه سيعقد جلسة مع مارتن لاسارتي لوضع الخطة التي سيتبعها الفريق خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن المدير الفني سيمنح اللاعبين راحة سلبية في ظل الإجهاد الشديد الذي يعاني منه معظم لاعبي الفريق. وتابع: "سأجلس مع مارتن لاسارتي نضع الرتوش الأخيرة للبرنامج