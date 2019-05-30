ما عقوبة رئيس لجنة «طالبة التبول اللاإرادي»؟

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

كلية الآداب جامعة المنصورة

قال رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية، إن رئيس لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة المنصورة، المُدان في واقعة تبول طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني لا إراديًّا داخل اللجنة، بعد منعها من دخول الحمام، ارتكب جريمة وفق نص المادة (53) من الدستور، وأخل بالتزام الدولة بحماية النساء من العنف، كما هو وارد في المادة "11" من الدستور، ويحق للطالبة المطالبة بتعويض مالي من الدكتور وجامعة المنصورة عن سوء تصرفهم وعظيم الضرر الذي تعرضت له.

وأضاف الدنبوقي لـ"التحرير" أن المادة المضافة رقم 161 مكرر من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب المتهم بالحبس 3 أشهر أو غرامة 100ألف، إذ ثبت ارتكاب جريمة التمييز أو الحض على الكراهية".وأشار إلى أن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين