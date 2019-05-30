رياضة

حازم إمام: طارق حامد يستحق لقب «عالمي»

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
حازم إمام
حازم إمام
أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمستوى المميز الذي يقدمه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن تحقيق الفريق الأبيض لبطولة بعد مسيرة طويلة أبرز الدور المهم الذي يقدمه اللاعب الدولي مع الفريق الأبيض. وأضاف حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن الزمالك عندما كان يحقق نتائج سلبية، كان يؤخذ على "حامد" أنه لاعب عنيف في التحاماته مع المنافسين، ولم يكن يتحدث أحد عن دوره المهم في الملعب.
واستمر في حديثه: «من الأمور الجيدة التي أسعدتني هذا الموسم هو لمعان بريق طارق حامد، ومنحه قيمته الحقيقية، فهو لاعب عالمي طوال الوقت، وأدواره عديدة ومهمة داخل المستطيل الأخضر». وقدم طارق حامد مستوى لافتا مع القلعة البيضاء هذا الموسم، ولعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
رمضان-صبحى (3)

ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
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جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
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الزمالك يعلن عن أفضل لاعب في الكونفيدرالية

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أفضل لاعب في الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، حيث نشرت الصفحة صورة لطارق حامد وهو يحمل كأس الكونفيدرالية وعلقت عليها "لاعب الكونفيدرالية هو لاعبنا طارق حامد". وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان وهي أول بطولة قارية منذ 16 عامًا، حيث كانت آخر بطولة قارية دخلت خزائن 100 عقبة كانت عام 2003 أمام الوداد الرياضي في كأس السوبر الإفريقي الذي خاضه الزمالك كونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2002 على حساب الرجاء.
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خالد الغندور: طارق حامد يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن دوري أبطال إفريقيا هي البطولة رقم واحد في القارة، وتسبق بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأنها الأعلى من ناحية القيمة المالية. وحسم الزمالك بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، أن الفوز بالكونفدرالية قد يكون حاسمًا في لقب نادي القرن، لأن الفريق المتوج به يحصل على نفس عدد النقاط التي يحصل عليها بطل دوري أبطال.
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حازم إمام: مواجهة نهضة بركان صعبة ولكن

أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الأحد ليست أول مباراة للزمالك في المغرب مشيرًا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة. وأضاف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم منذ قليل، أن لقاء الغد صعب ولاعبي الزمالك يركزون تماما فيه ويأخذونه على محمل الجد وأنه لديه ثقة أنهم سيحققون نتيجة طيبة في مباراة الذهاب.
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نهائي الكونفدرالية.. الموعد والقنوات الناقلة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.
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