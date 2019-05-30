انقطاع مياه الشرب عن 25 منطقة بالإسكندرية غدا

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

عربة توزيع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، قطع مياه الشرب عن 25 منطقة كائنة في قطاع كينج مريوط الكائن بغرب عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمدة خمس ساعات صباح غد الجمعة، على أن تبدأ عملية الانقطاع فى تمام الساعة الرابعة وحتى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وارجعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، سبب انقطاع مياه الشرب لوجود أعمال صيانة بالخطوط والدوائر الكهربائية لجهد "66/220/ 500 كيلو فولت" بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وطالبت المواطنين توخي الحذر والاستعداد.

وأشار بيان رسمي صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن المناطق الـ 25 التى ستتعرض لانقطاع مياه الشرب بها وهي "العامرية والنهضة وقرى مريوط بالكامل، قرى بنجر السكر، قرى شمال التحرير، قرى العشرة آلاف، قرى البستان، المهدية، و عبدالقادر، البتروكيماويات، الكرنك، أبوسمبل، المنطقة الحرة، الكينج مريوط، الهوارية،