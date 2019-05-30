جريمة

والدة الشهيد أحمد زيدان: ربنا ينتقم من هشام عشماوي

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
"حسيت بسعادة زي كل أمهات الشهداء بعد تسليمه، ولما يتنفذ فيه حكم يمكن ده يشفي غليل الأمهات لأنه ضيّع شباب كتير وربنا ينتقم منه"، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد النقيب أحمد زيدان حديثها لـ"التحرير" مؤكدة أنها تشعر بالارتياح بعد تسليم الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية. وأضافت: "الحمد لله أنه اتقبض عليه، أنا ابني استشهد في حادث الواحات في أكتوبر 2017، وعاش ومات راجل وشرف لينا كلنا لأنه وقف وواجه الإرهابيين ومهربش حتى لما أصيب ببتر في رجله مسابش سلاحه من إيده، وهو في الجنة والفردوس الأعلى هو وكل الشهداء في منزلة عالية".
واستشهد النقيب أحمد زيدان، بطل العمليات الخاصة، في حادث الواحات الإرهابي في أكتوبر 2017 بعد إصابته ببتر في القدم استمر بعدها ساعات في النزيف قبل وصول الطائرة التي نقلت المصابين، إلا أنه استشهد نتيجة تدهور حالته الصحية. تخرج "زيدان" في دفعة 2013، وعُيِّن في العمليات الخاصة بقطاع سلامة عبدالرؤوف،
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حريق

بسبب التكييف.. تفاصيل السيطرة على حريق سنترال الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل سنترال الجيزة، مساء الخميس، بعدما تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينما يباشر رجال الإطفاء عملية التبريد بموقع الحريق، وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة.
إخماد حريق - أرشيفية

الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق في سنترال الجيزة

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة، السيطرة على حريق نشب في سنترال الجيزة، مساء اليوم، وتم إخطار اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بعد تصاعد الأدخنة، وتجمع المارة. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بالحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وجار إخماد الحريق، والوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفى وقت سابق، شبّ حريق داخل كنيسة الأنبا موسى في شارع الريحاني بالطالبية بمنطقة الهرم، وتم إخطار أجهزة الأمن للتعامل مع الحريق وتم السيطرة عليه.
محاكمة لجين

أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.
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إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والد عمرو صلاح بعد تسليم عشماوي: «طفى نار جوانا»

"ده أحسن خبر سمعته وطفى النار اللي جوانا وكلنا مبسوطين".. بهذه الكلمات عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي عن سعادته بعد تسليم الإرهابي هشام عشاوي إلى السلطات المصرية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أم الشهيد كانت طايرة من الفرحة وكلمتني وأنا في الجامع، والرئيس السيسي مش بيسيب حق الشهداء، أنا ابني بطل بمعنى الكلمة ومكنش بيقول حاجة عن العمليات اللي بيطلعها أنا سمعت عنها من زملائه وهما بيحكوا عن عمرو وبطولته كان أسد في شغله وطيب جدا وخلوق".
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات بعد القبض على عشماوي: حق ابني رجع

"حسيت إن العيد جه قبل ميعاده وكنت حاسس بفرحة كبيرة وحسيت إن حق ابني وإخواته الشهداء رجع لما شوفت هشام عشماوي نازل على أرض المطار مذلول ومتغمي عنيه حسيت بفرحة الدنيا كلها وقلبي ارتاح".. بهذه الكلمات عبر والد الشهيد الملازم أول، أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، بعدما تسلمت المخابرات المصرية الإرهابي "هشام عشماوي". وأضاف والد الشهيد: "بشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي بذله في رجوع حق الشهداء من أول القضاء على كل الإرهابيين اللي نفذوا العملية وختمها بالرأس المدبر هشام عشماوي".
المتهمة-بقتل-والدتها-بالزيتون

موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

قبل عدة سنوات دخلت المتهمة بقتل والدتها في الزيتون أحد مستشفيات الطب النفسي، وظلت تعالج لمدة 6 أشهر، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قدمت استقالتها من عملها في التلفزيون المصري، إذ كانت تعمل مسئولة الترجمة بقناة النيل للأخبار، وكانت تعيش بصحبة والدتها حتى وقعت الجريمة يوم السبت الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا بعدما قامت بتكسير رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع.
جثة (5)

22 طعنة في الفجر.. تفاصيل جريمة موظفة الزيتون

تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في الزيتون، إذ وقعت الجريمة، يوم السبت الماضي، في الساعة الرابعة فجرا، بعدما كسرت المتهمة رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع، ثم اتصلت بشقيقها ويعمل مهندسا قائلة: "تعالي الحقني في كارثة" وعند حضوره وجدها تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتها والقطة المذبوحة فوق الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون".
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