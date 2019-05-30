الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق في سنترال الجيزة

تحرير:محمد رشدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

حريق - صورة أرشيفية

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة، السيطرة على حريق نشب في سنترال الجيزة، مساء اليوم، وتم إخطار اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بعد تصاعد الأدخنة، وتجمع المارة. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بالحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وجار إخماد الحريق، والوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفى وقت سابق، شبّ حريق داخل كنيسة الأنبا موسى في شارع الريحاني بالطالبية بمنطقة الهرم، وتم إخطار أجهزة الأمن للتعامل مع الحريق وتم السيطرة عليه.

أسفر الحريق عن إصابة حارس الكنيسة وأحد الكهنة، فى الوقت الذى حاولت فيه قوات الدفاع المدني التعامل مع الحريق. اقرأ أيضا: السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط وبينت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء مصطفى