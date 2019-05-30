ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

قرار عودة رمضان صبحي للأهلي مرة أخرى لم يكن سهلا لكن هناك بعض النقاط التي كانت عاملا مؤثرًا في موافقته على العودة إلى ناديه القديم على سبيل الإعارة

تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.

مسئولو الأهلى بدؤوا رحلة البحث عن الخروج من الورطة الخاصة بعدم إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة القمة أمام الزمالك، ومواجهة فريق بيراميدز في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، عقب نهاية مباريات بطولة أمم إفريقيا. وأجرى مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية اتصالات هاتفية بنظرائهم فى اتحاد الكرة، والذين أكدوا