رياضة

ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

قرار عودة رمضان صبحي للأهلي مرة أخرى لم يكن سهلا لكن هناك بعض النقاط التي كانت عاملا مؤثرًا في موافقته على العودة إلى ناديه القديم على سبيل الإعارة
تحرير:علي الزيني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
مسئولو الأهلى بدؤوا رحلة البحث عن الخروج من الورطة الخاصة بعدم إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة القمة أمام الزمالك، ومواجهة فريق بيراميدز في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، عقب نهاية مباريات بطولة أمم إفريقيا. وأجرى مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية اتصالات هاتفية بنظرائهم فى اتحاد الكرة، والذين أكدوا
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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حازم إمام: طارق حامد يستحق لقب «عالمي»

أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمستوى المميز الذي يقدمه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن تحقيق الفريق الأبيض لبطولة بعد مسيرة طويلة أبرز الدور المهم الذي يقدمه اللاعب الدولي مع الفريق الأبيض. وأضاف حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن الزمالك عندما كان يحقق نتائج سلبية، كان يؤخذ على "حامد" أنه لاعب عنيف في التحاماته مع المنافسين، ولم يكن يتحدث أحد عن دوره المهم في الملعب.
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جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر في بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة ناصر ماهر بعد غيابه عن آخر سبع مباريات، فيما تم استبعاد كل من باسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال ومحمود وحيد ومحمد شريف لأسباب فنية.
أحمد -حجازى

حجازي حائر بين الأهلي وبيراميدز والكان يحدد موقفه

بعدما انتهى موسمه مع فريق وست بروميتش، دخل مسؤولو الأهلى وبيراميدز، في مفاوضات مع الدولي المصري أحمد حجازي، من أجل الانضمام لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه حجازي مع النادي الإنجليزي وحصوله على لاعب الموسم، على الرغم من إضاعته ركلة ترجيح ساهمت في إقصاء وست بروميتش من التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعدما خسر أمام فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه مواطنه أحمد المحمدي.
سيد-عبدالحفيظ

الحرب الكلامية تشتعل بين سيد عبدالحفيظ وخالد الغندور

اشتعلت الحرب الكلامية بين خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما خرج الأخير في تصريحات له على قناة ناديه، عقب نهاية مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع.
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