رياضة

الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
عمرو جمال
عمرو جمال
علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، عمرو جمال قبل انتقاله لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي وقع على عقود جديدة مع النادي الأهلي وفعلنا هذا العقد في اتحاد الكرة ويتبقى في عقده الحالى موسمان بخلاف الموسم الحالي وبالتالي لا يحق له التوقيع لأى نادٍ آخر دون الحصول على إذن ناديه. وترددت أنباء خلال الساعات
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رمضان-صبحى (3)

ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
حازم امام

حازم إمام: طارق حامد يستحق لقب «عالمي»

أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمستوى المميز الذي يقدمه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن تحقيق الفريق الأبيض لبطولة بعد مسيرة طويلة أبرز الدور المهم الذي يقدمه اللاعب الدولي مع الفريق الأبيض. وأضاف حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن الزمالك عندما كان يحقق نتائج سلبية، كان يؤخذ على "حامد" أنه لاعب عنيف في التحاماته مع المنافسين، ولم يكن يتحدث أحد عن دوره المهم في الملعب.
لاسارتى

جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
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سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
سيد-عبد-الحفيظ

عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
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