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«فقير وغني».. مائدة إفطار بطول 4 كيلو في العاشر(صور)

المائدة ضمت ألف طاولة طعام، كل طاولة جمعت 12 من المشاركين، واقتصر التنظيم وإعداد الوجبات وتكلفتها على عدد من رجال الأعمال والعمل المجتمعي بالمدينة
تحرير:إسلام عبدالخالق- تصوير: هاني شمشون ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
مائدة إفطار في العاشر من رمضان
مائدة إفطار في العاشر من رمضان
«مش بتاعة حد وكلنا واحد».. شعار رفعه عامة الناس بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، قبل ساعات من أذان مغرب اليوم الخميس، سعيًا منهم لإنجاح الحدث الأهم والأكبر في تاريخ المدينة، وربما مصر والشرق الأوسط، إذ التف الجميع حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير، أعالي الناس وأبسطهم حالا، لتوثق لحظةً وشعارًا قلما يتجسدَّ بالفعل على أرض الواقع دون مبالغةً أو إفراط، وتبرهن على أن «الكل في واحد» ولا فرق بين دين أو عرق أو جماعة، فالكل مصري وينتمي لأرض هذا البلد، وهو ما سعى إليه القائمون على تنفيذ فكرة «المائدة».
المائدة جرى تنظيمها بطول يتخطى الأربعة آلاف متر (4 كيلومترات)، على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» بمدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، إذ ضمت ألف «طاولة» كل واحدة بطول ثلاثة أمتار وعرض 70 سنتيمتر، بها اثنا عشر مكانًا، فيما قُدرت المساحة الفاصلة
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مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
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العاشر تستعد لإقامة أطول مائدة إفطار في تاريخ مصر

تستعد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لإقامة مائدة إفطار هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، يوم الخميس المُقبل، في الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، حسبما أكد أيمن فرج، صاحب الفكرة والمنسق العام للفاعلية، قبل أن ينوه لـ«التحرير» بأن الفكرة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستوعب المائدة نحو سبعة آلاف شخص.
إفطار-قرية-بلجاي-في-الدقهلية‎ (3)

«بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور)

"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.
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منها الصدقة الجارية.. 4 بنوك تقدم شهادات ادخار خيرية

مع حلول شهر رمضان الكريم تزداد أعمال الخير والتبرعات، إذ يتسابق الملايين من المواطنين لجني الثواب، وبحسب الدراسات الإحصائية، يتصاعد إنفاق المصريين على أعمال الخير بصورة سنوية خلال شهر رمضان، وتقدم بعض البنوك المحلية العاملة في مصر مجموعة من شهادات الادخار الخاصة بالأعمال الخيرية وتنمية المجتمع، بحيث يتم توجيه عائد هذه الشهادات لصالح المؤسسات المجتمعية والخيرية، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وفي إطار دعم وتطبيق فكرة الشمول المالي التى تتبناها الدولة.
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