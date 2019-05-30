بسبب التكييف.. تفاصيل السيطرة على حريق سنترال الجيزة

تحرير:محمد رشدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل سنترال الجيزة، مساء الخميس، بعدما تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينما يباشر رجال الإطفاء عملية التبريد بموقع الحريق، وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي. وتبين بالفحص نشوب الحريق بغرفة التكييف بالطابق الخامس، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق وتقليل حجم الخسائر، وساهم سرعة انتقال رجال الإطفاء في السيطرة