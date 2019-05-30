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«هوجان» الحلقة 25.. محمد إمام ينجو من محاولة اغتيال

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
محمد عادل إمام من مسلسل هوجان
محمد عادل إمام من مسلسل هوجان
انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "هوجان"، بمثول "هوجان" -محمد عادل إمام- أمام النيابة العامة في تهمة سرقة سيارات لطفي الحراق -كريم محمود عبدالعزيز- كما وجهت له أيضًا تهمة قتل سميح، الموظف الذي كان يعمل عند كمال اللباد -رياض الخولي- وقد أنكر التهمتين، ثم تم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة. "هوجان" التقى "نور" -هاجر أحمد- التي أبدت حزنها على التغير الذي جرى له، حيث أصبح مثل أبيها "اللباد"، وبعدها التقى "ورد" والآخرين الذين يعملون معه، واتفق معهم على الخطوات الجديدة التي سيتخذها في حربه ضد "اللباد".
وفيما ذهب "الحراق" إلى "اللباد"، واشتكى له من أعمال "هوجان"، واتهمه بأنه من صنعه وجعله يمثل خطرًا عليهم اليوم.  الشرطة قامت بضبط شقيق طليقة "هوجان"، وعدد من أطفال الشوارع، إلا أنه تمكن من الوصول إلى "هوجان"، الذي حضر إلى القسم، وأخذه لكي يعيش معه. (اقرأ أيضًا.. «هوجان» 24.. القبض على
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بسمة: 3 فنانات أتمنى تجسيد شخصياتهن على الشاشة

أكدت الفنانة بسمة، مجددًا رأيها بشأن ألا ينشغل الفنان في السياسة، حيث صرحت خلال استضافتها اليوم الخميس، على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم، بأنه "لا بد من وجود رأى للفنان في الحياة، ومينفعش ينفصل عن المجتمع، لكن لا يمارس السياسة ويتركها لمن درس السياسة"، منوهة بأنها تأثرت كثيرًا خلال نضجها فى الحياة بجدها الراحل الحقوقى يوسف درويش، الذي وجهت له رسالة قائلة: "وحشتني، ورحيلك ساب فراغ كبير، بس إنت دايما موجود معانا بحواديتك وسيرتك".
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«كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود فعل واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من الخاتمة.
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رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت (فيديو)

في حلقة اليوم الخميس، الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن إسماعيل يوسف لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وفي الجزء الثاني من البرنامج في أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، ليدخل يوسف في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربه للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرض اللاعب السابق لصدمات عنيفة، ما دفعتها للصراخ بشدة، قائلا: "خرجوني من هنا هموت حرام عليكم".
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«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
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«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
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«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
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محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
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