«هوجان» الحلقة 25.. محمد إمام ينجو من محاولة اغتيال

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

محمد عادل إمام من مسلسل هوجان

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "هوجان"، بمثول "هوجان" -محمد عادل إمام- أمام النيابة العامة في تهمة سرقة سيارات لطفي الحراق -كريم محمود عبدالعزيز- كما وجهت له أيضًا تهمة قتل سميح، الموظف الذي كان يعمل عند كمال اللباد -رياض الخولي- وقد أنكر التهمتين، ثم تم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة. "هوجان" التقى "نور" -هاجر أحمد- التي أبدت حزنها على التغير الذي جرى له، حيث أصبح مثل أبيها "اللباد"، وبعدها التقى "ورد" والآخرين الذين يعملون معه، واتفق معهم على الخطوات الجديدة التي سيتخذها في حربه ضد "اللباد".

وفيما ذهب "الحراق" إلى "اللباد"، واشتكى له من أعمال "هوجان"، واتهمه بأنه من صنعه وجعله يمثل خطرًا عليهم اليوم. الشرطة قامت بضبط شقيق طليقة "هوجان"، وعدد من أطفال الشوارع، إلا أنه تمكن من الوصول إلى "هوجان"، الذي حضر إلى القسم، وأخذه لكي يعيش معه. (اقرأ أيضًا.. «هوجان» 24.. القبض على