«زلزال» الحلقة 25| محمد رمضان ينتصر على المعلم منصور

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

زلزال

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "زلزال" بدخول محمد حربي كرامة "زلزال" -محمد رمضان- المزاد على شراء محل في سوق الفاكهة، وهو ما أغضب المعلمين خاصة الذي كان يعمل معه، المعلم منصور -محمود جمعة- وقد أخذ ينافس معه في رفع سعر المحل، وكاد "زلزال" يخسر المزاد بالفعل، لولا تدخل أصدقائه من أهالي العياط ومنهم "الأستاذ زهدي" -أحمد صيام- الذي عاونه لأجل دفع ثمن المحل، وقد جاء لمساعدته بعدما ذهبت إليه باكرًا "صافية" -حلا شيحة- لتخبره بأمر المزاد، الذي رسا في النهاية على "زلزال".

وفي الوقت نفسه ذهب "خليل السواح" -ماجد المصري- مع زوج ابنته "عبدالحليم" -محمود حجازي- إلى سيدة أعمال تصدر الفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأخذ يغازلها بسبب جمالها، ثم في مشهد آخر نجده ذهب بمفرده لها، وتحرش بها لتطرده على الفور. قبل هذا المشهد الأخير، شاهدنا "عبدالحليم" مع تلك السيدة، ويبدو أنه