جريمة

«مريض كبد».. وفاة سجين داخل قسم شرطة حلوان

تحرير:محمد رشدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
جثة
جثة
لفظ سجين أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة حلوان بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية توفى على أثرها قبل أن يتم إسعافه، وأوضحت التحقيقات المبدئية أن السجين كان يعانى من مرض الكبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوفاة محتجز على ذمة قضايا، وأكدت التحريات أن المسجون تعرض إلى وعكة صحية داخل الحجز بسبب إصابته بمرض الكبد، ولا توجد أي شبهه جنائيه فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفي نفس السياق، توفي نزيل جنائي، داخل سجن "ليمان المنيا"، كان يقضي فيه عقوبة السجن 3 سنوات في قضية مخدرات، وقالت إدارة السجن إنّ الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية. وأضاف مصدر داخل سجن "ليمان المنيا"، أن السجين يدعى "كمال محمد حسين"، 47 سنة، ويقيم في قرية الحمداية في مركز الوقف بمحافظة قنا، ويقضي عقوبة
اقرأ المزيد
حريق

بسبب التكييف.. تفاصيل السيطرة على حريق سنترال الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل سنترال الجيزة، مساء الخميس، بعدما تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينما يباشر رجال الإطفاء عملية التبريد بموقع الحريق، وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة.
إخماد حريق - أرشيفية

الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق في سنترال الجيزة

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة، السيطرة على حريق نشب في سنترال الجيزة، مساء اليوم، وتم إخطار اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بعد تصاعد الأدخنة، وتجمع المارة. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بالحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وجار إخماد الحريق، والوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفى وقت سابق، شبّ حريق داخل كنيسة الأنبا موسى في شارع الريحاني بالطالبية بمنطقة الهرم، وتم إخطار أجهزة الأمن للتعامل مع الحريق وتم السيطرة عليه.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والدة الشهيد أحمد زيدان: ربنا ينتقم من هشام عشماوي

"حسيت بسعادة زي كل أمهات الشهداء بعد تسليمه، ولما يتنفذ فيه حكم يمكن ده يشفي غليل الأمهات لأنه ضيّع شباب كتير وربنا ينتقم منه"، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد النقيب أحمد زيدان حديثها لـ"التحرير" مؤكدة أنها تشعر بالارتياح بعد تسليم الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية. وأضافت: "الحمد لله أنه اتقبض عليه، أنا ابني استشهد في حادث الواحات في أكتوبر 2017، وعاش ومات راجل وشرف لينا كلنا لأنه وقف وواجه الإرهابيين ومهربش حتى لما أصيب ببتر في رجله مسابش سلاحه من إيده، وهو في الجنة والفردوس الأعلى هو وكل الشهداء في منزلة عالية".
محاكمة لجين

أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
جثة (3)

مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
انتحار

«أجبرت على فسخ خطبتها».. سر انتحار فتاة في المعصرة

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، تناولت أقراصًا مخدرة، عن أن السبب هو ضغط والدتها لفسخ خطبتها، إذ انتهت خطبتها قبل ساعات قليلة من انتحارها، وأن الفتاة كانت متعلقة بخطيبها، وكانت لا ترغب في الانفصال عنه. تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من والدة المجني عليها "ندى. س" يفيد انتحارها عن طريق تناولها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التي أدت إلى وفاتها في الحال، وذلك بعد صدمة عصبية أصابتها نتيجة فسخ خطبتها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org