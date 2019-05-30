«مريض كبد».. وفاة سجين داخل قسم شرطة حلوان

تحرير:محمد رشدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

جثة

لفظ سجين أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة حلوان بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية توفى على أثرها قبل أن يتم إسعافه، وأوضحت التحقيقات المبدئية أن السجين كان يعانى من مرض الكبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوفاة محتجز على ذمة قضايا، وأكدت التحريات أن المسجون تعرض إلى وعكة صحية داخل الحجز بسبب إصابته بمرض الكبد، ولا توجد أي شبهه جنائيه فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي نفس السياق، توفي نزيل جنائي، داخل سجن "ليمان المنيا"، كان يقضي فيه عقوبة السجن 3 سنوات في قضية مخدرات، وقالت إدارة السجن إنّ الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية. وأضاف مصدر داخل سجن "ليمان المنيا"، أن السجين يدعى "كمال محمد حسين"، 47 سنة، ويقيم في قرية الحمداية في مركز الوقف بمحافظة قنا، ويقضي عقوبة