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الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
الملك سلمان
الملك سلمان
هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، إذ حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (5)

انطلاق أعمال قمة «التعاون الخليجي» في مكة (بث مباشر)

انطلقت، قبل قليل، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم - قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت بالسعودية. وشهد السيسي بقايا أسلحة وصواريخ اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو.
القمة-العربية (10)

القمة العربية الطارئة 14.. الدول المشاركة وأهم الملفات

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، تعرضت سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات لأعمال تخريبية، وجهت إلى طهران أصابع الاتهام في الوقوف وراءها، وبعدها بأيام قليلة تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران الهجوم، هذه الأحداث دعت المملكة العربية السعودية إلى الدعوة لقمة طارئة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومناقشة تداعيات التصعيد الإيراني في المنطقة، خلال القمة التي تستضيفها مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس.
القمة-الإسلامية

إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
وزير-الخارجية-السعودي-الدكتور-إبراهيم-بن-عبد-العزيز-العساف

اجتماع وزراء الخارجية العرب استعدادا للقمة الإسلامية

عقد وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قصر المؤتمرات بجدة، أمس الأربعاء، اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الذي ألقى كلمة رحب فيها بوزراء الخارجية بالدول الإسلامية في المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لحكومة الجمهورية التركية على ما قامت به من جهود خلال رئاستها للدورة السابقة للقمة الثالثة عشرة للدول الإسلامية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (5)

انطلاق أعمال قمة «التعاون الخليجي» في مكة (بث مباشر)

انطلقت، قبل قليل، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم - قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت بالسعودية. وشهد السيسي بقايا أسلحة وصواريخ اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (3)

السيسي يشاهد بقايا صواريخ اعترضتها السعودية في الجو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت على الأراضي السعودية مؤخرا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو. ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ظريف

وزير خارجية إيران: مستعد للذهاب إلى السعودية بشرط

أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده للذهاب إلى العاصمة السعودية الرياض، إذا غيرت حكومة المملكة سياساتها، قائلا: "نحن منفتحون علي دول الخليج الفارسي، لكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقا خطرا عليها قبل أن يكون خطرا علي الجميع، لو لدي الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، أستطيع أن أذهب غدا إلي الرياض"، موضحا أن رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة أن تتوقف أمريكا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الإيراني"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العالم، نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
القمة-العربية (10)

القمة العربية الطارئة 14.. الدول المشاركة وأهم الملفات

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، تعرضت سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات لأعمال تخريبية، وجهت إلى طهران أصابع الاتهام في الوقوف وراءها، وبعدها بأيام قليلة تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران الهجوم، هذه الأحداث دعت المملكة العربية السعودية إلى الدعوة لقمة طارئة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومناقشة تداعيات التصعيد الإيراني في المنطقة، خلال القمة التي تستضيفها مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس.
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